Los 'listos' de la vida: los 3 signos que más piden pero menos dan

Hay signos que no actúan igual cuando piden que cuando dan.

En el complejo entramado del zodiaco, el equilibrio entre el dar y el recibir no siempre es una balanza perfecta. Mientras algunos signos se desviven por el prójimo sin mirar a quién, existen otros que parecen haber perfeccionado el arte de la exigencia, aunque a la hora de retribuir, suelen ser mucho más selectivos o cautelosos.

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¿Es egoísmo o simplemente una forma distinta de procesar sus necesidades? Aquí te contamos cuáles son los tres signos que suelen liderar este ranking.

1. Aries: el deseo como prioridad

Para el primer signo del zodiaco, sus necesidades son, por definición, urgentes. Aries no pide; muchas veces demanda de forma impulsiva. Su naturaleza de líder y su energía arrolladora lo llevan a dar por sentado que los demás deben estar a su ritmo.

¿Qué piden? Atención inmediata, apoyo incondicional en sus proyectos y que el mundo se detenga cuando ellos tienen un problema.

¿Por qué dan menos? No es por falta de afecto, sino por distracción. Una vez que obtuvieron lo que querían, su mente ya saltó al siguiente desafío, olvidando a veces devolver el favor o preguntar cómo está el otro.

2. Escorpio: el control del silencio

A diferencia de otros, Escorpio no pide a gritos, pero su demanda emocional es de las más altas del zodiaco. Es un signo que busca la entrega total del otro, aunque ellos mantienen sus cartas siempre cerca del pecho.

¿Qué piden? Lealtad absoluta, transparencia total y que el otro se "desnude" emocionalmente ante ellos. Piden conocer tus secretos más profundos y que estés disponible para sus tormentas internas.

¿Por qué dan menos? Por pura autoprotección. Escorpio desconfía por naturaleza y le aterra ser vulnerable. Por eso, mientras exigen que el otro lo entregue todo, ellos suelen dar su confianza a cuentagotas, dejando al otro en una constante asimetría emocional.

3. Capricornio: la cuenta corriente emocional

Capricornio es el signo de la estructura y la eficiencia. Para ellos, el tiempo y la energía son recursos escasos que deben ser administrados con rigor quirúrgico.