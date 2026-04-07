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Lo dicen los astros

Los elegidos de abril cuáles son los tres signos que tendrán más suerte en el cuarto mes

A medida que el mes avanza hacia su última etapa, las alineaciones planetarias comienzan a favorecer de manera especial a ciertos perfiles. Trabajo, amor y vitalidad renovada son los ejes de este "viento a favor" para tres signos en particular.

Por Agencia NA
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Abril ha sido un mes de movimientos intensos, pero el último tramo del calendario promete ser el escenario ideal para concretar proyectos o recibir noticias esperadas. Según las configuraciones astrales actuales, el tránsito de los planetas personales está generando un flujo de energía positiva que impactará con mayor fuerza en tres integrantes del zodiaco.

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Aquí te contamos quiénes son los afortunados y por qué deben estar atentos a las oportunidades:

1. Tauro: El protagonista absoluto

Con el sol transitando por su casa, los taurinos están en su "época dorada". Este fin de mes no solo les brinda un extra de vitalidad física, sino que también favorece la resolución de trámites económicos que venían estancados. Es el momento de confiar en la intuición y dar ese paso profesional que tanto meditaron. La suerte para Tauro viene de la mano de la perseverancia recompensada.

2. Aries: Cosecha de esfuerzos

Aunque su temporada de cumpleaños ya pasó, el impulso de los astros sigue vigente. Para Aries, la suerte en lo que queda de abril se manifestará en el plano de los vínculos y las relaciones públicas. Se abren puertas a través de contactos inesperados o reuniones sociales. Es un período clave para quienes buscan liderar nuevos grupos o iniciar proyectos creativos. Su fortuna reside en su capacidad de convencer.

3. Capricornio: Estabilidad y sorpresas

Para los nacidos bajo este signo de tierra, el cierre de mes trae un alivio necesario. La carga laboral parece aligerarse y surge una oportunidad de viaje o de formación académica que no estaba en los planes. En el plano emocional, la suerte se traduce en "encuentros del destino" que traen mucha paz. Para Capricornio, el éxito de estos días estará en saber soltar el control y dejarse sorprender.

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