Lo atan con alambre: los signos que no pueden soltar un amor

Eres de los que mueren de amor, y es que no tienes límites a la hora de amar e iniciar relaciones. Te arriesgas, aún sin tener nada en tu manga. Y, claro, ¿qué esperas que suceda? Pues que, en muchas ocasiones, te acabas por sentir usado. Y, en muchas otras, te dejan de lado cuando encuentran a alguien más. Por ello, sabemos que has llegado a pensar que es mejor no buscar el amor. ¡Cuánta razón tienes! Y es que el amor, llega. No debes buscarlo. Y, sobre todo, ¡no dejes que te den los primeros besos o te abracen: estarás perdido si lo haces! Priorízate un poco y verás como todo irá mejor en tu vida.

Piscis

Piscis, junto a Cáncer, sois los más enamoradizos del Zodíaco y lo sabes bien. Como le sucede a él, ¿cuántas veces te han partido el corazón? Como ves, esto no puede seguir de este modo. Ha llegado el momento de hacer cambios y estos solo puedes hacerlos tú. Te animamos a que te cojas un tiempo sabático en el amor: reflexiona sobre lo que ha estado sucediendo hasta el momento, qué has hecho mal y de qué tipo de persona te has enamorado. Esto te permitirá sacar unos patrones, los cuales te permitirán, a su vez, evitar caer en los mismos errores de nuevo. ¡Imperativo, tomarse este tiempo!

Leo

Si Leo se enamora, aunque ni siquiera sea correspondido de la misma manera, lo da TODO, desde su último aliento hasta su último céntimo. Vale, no eres de los que se muere por amor, al final eres un superviviente y a veces hacer un poco de teatro, pero si que lo pasas mal. Y lo cierto es que enamorarse y ser tan pasional te ha llevado a sufrir bastante. De todos modos, sí hay algo con lo que tendrías que tener cuidado: no dejes que te embauquen Leo. A veces pecas de ser demasiado inocente, de ser demasiado crédulo, y en el amor, quizás porque en el fondo quieres que así sea, caes rápido en las redes de quien te enamoraste. Mantén siempre la cabeza fría. Aunque sólo sea un poquito.

Géminis

Como buen Géminis que eres, te encanta esta sensación de estar enamorado y de tener alguien cerca, que se preocupe de ti, que te hable bonito y que te ofrezca contacto físico. Sin embargo, también sabes que tienes una personalidad que puede alejarse rápidamente de la gente que no te acaba de convencer. Sabemos que tu personalidad, a veces, no te permite actuar como te gustaría hacerlo en otros momentos, pero es sumamente necesario que consigas un equilibrio. El amor es algo que puede doler mucho y tú no tienes por qué ser una víctima de ello.

Tauro

Tauro, enamoradizo, sí eres. Pero, también sabes tener los pies en la tierra. Te puedes enamorar locamente, pero sabemos que esto pasa una vez, esta persona te ha demostrado que se puede comprometer. Aun así, tienes un pequeño defecto que te hará morir de amor: cuando te comprometes, lo haces para toda la vida y no sueles darte segundas oportunidades. Esto es algo que debe cambiar. No te decimos que no te enamores, o que lo hagas rápidamente. Te estamos diciendo que lo hagas partiendo de la base de que lo que empieza, puede acabar y que no puedes entrar en una relación a lo loco pensando que será para toda la vida.