Horóscopo semanal: ¿qué te espera estos días?

Tu corazón está siendo más humilde que nunca, Aries, aunque no lo parezca. Llevas mucho tiempo controlando tus sentimientos, siendo consciente de lo que ocurre dentro de ti, frenándote para no liarla, pero esta semana eso se acaba. Te has cansado de autocontrolarte tanto y vas a empezar a liberarte. El Sol entra en Cáncer el martes y eso hará que en tu cuerpo haya una explosión de sentimientos. Va a darte todo igual, Aries, no solo el ‘qué dirán’, sino también vas a olvidarte de tus propios prejuicios. Simplemente vas a empezar a sentir de verdad.

Esta semana vas a apoyarte muchísimo en tu gente, sobre todo, en tu familia, Aries. Vas a tener que tomar decisiones importantes respecto a un tema que es complicado para ti. Un tema relacionado con el trabajo y con tu futuro. Ahora más que nunca escúchalos, déjate guiar por sus buenos consejos. Ellos siempre quieren lo mejor para ti y saben qué es lo que necesitas ahora mismo. Te conocen mejor que tú a ti mismo y saben cómo hacer para tranquilizar tu ansiedad.

Entorno al amor, Aries, estás en un punto en el que necesitas hacer algo nuevo. Tanto si estás en una relación como si no. Esta semana vas a abrir los ojos y a darte cuenta de que has invertido demasiado tiempo en tu pareja, en el amor, y has dejado de lado otros asuntos que también son importantes para ti. Aprovecha para volver a ver a tus amigos y para recordarles que, aunque haya otra persona en tu corazón, tú siempre vas a estar para ellos.

Si estás soltero/a, esta semana deja el coqueteo incontrolado. Dale un descanso a Tinder y a los DM’s de Instagram y céntrate un poquito más en ti. Si surge alguna oportunidad de amor será en la calle, en la vida real, Aries, así que mantente atento a cualquier oportunidad.

Ha llegado información a tus oídos que te ha dejado un poco descuadrado, Aries. Algo que pensabas que era de una forma, en realidad no es así. Esta semana solo te queda asumir la realidad, aceptar que te has equivocado y seguir hacia delante. Feliz semana.

TAURO

Esta semana vas a vivir algo que te hará salir de la rutina y también de tu zona de confort. No es algo muy heavy que vaya a desestabilizarte, pero la verdad es que sientes que va a trastocarte todos los planes. En el fondo, es algo que llevas teniendo apuntado mucho tiempo en tu agenda, pero ahora que ya llega y que por fin se acerca, te da mucha pereza. Vamos, Tauro, esta semana lucha contra esos demonios internos y simplemente disfruta. Déjate llevar y no vayas preocupado. Es momento de dejar que sean los demás quienes se ocupen de ello. No tengas miedo por las oportunidades que vas a perder, piensa en los recuerdos que vas a crear.

Se vienen reencuentros con personas que han sido muy importantes para ti en una etapa de tu vida. Esta semana comienza la temporada de Cáncer y eso te pondrá un poquito más sensible de lo normal. Tendrás muchas ganas de revivir historias, recuerdos, etc… Quieres volver a recuperar esa conexión tan especial que tenías con personas a las que sigues queriendo. Y no es precisamente alguien que fue tu pareja, esta vez no. Esta vez, Tauro, hablo de amistades que han marcado un antes y un después en tu vida.

Tu planeta regente, Venus, deja tu signo y entra en Géminis este jueves. Agárrate porque va a traer algún que otro cambio en tu vida amorosa, Tauro. Esta semana te darás cuenta de que es algo tóxico estar tan enganchado a una persona y hay que empezar a reclamar más espacio en tus relaciones. Ahora más que nunca, escucha tu intuición y sobre todo, haz caso a los consejos que llevan mucho tiempo dándote la gente que te quiere. Consejos que hasta ahora has estado ignorando, pero esta semana vas a darte cuenta de que tienen más razón de lo que te imaginabas.

Si estás soltero/a, esta semana un crush nuevo se colará en tu vida. De repente, te verás pensando más en una persona de lo normal. Te sorprenderá mucho que tu corazón vuelva a sentir de esa manera, pero simplemente déjate llevar por tu corazón. Feliz semana.

GÉMINIS

Tu prioridad ahora es desconectar, Géminis, escapar de la rutina y no saber nada de ella. Pero esta semana te queda el empujón final antes de poder libertarte de todo lo que ahora tanto te agobia. Lo que ha pasado, es que has dejado que la gente organice tu vida y tú ahora te ves teniendo que ir a planes que ni has hecho tú y que ni siquiera te apetecen. Esta semana haz todo lo posible por recuperar ese poder de tu vida, para poder quitarte todas esas cargas y seguir viviendo a gusto.

Tu temporada termina este martes. Y sí, la temporada de Cáncer trae un poco de calma y de sensibilidad a tu vida, que, en el fondo, es todo lo que necesitas. A partir de esta semana, no vas a tener la presión de estar ahí para TODO el mundo, incluso para gente que te importaba lo que viene siendo más bien poco. Esta semana vas a tener mucho más tiempo para estar con los tuyos, con los que te importan. Vas a invertir tiempo de calidad en tu familia, tus amigos, tu pareja e incluso en ti mismo. Sí, Géminis, sobre todo esto último. Esta semana tienes que intentar hacer más planes contigo mismo. Si te apetece ir al cine, vete sin buscar la compañía de nadie. Te vendrá bien para poder en orden tu cabecita.

En el amor, se vienen cositas intensas esta semana, Géminis. Venus, el planeta del amor entra en tu signo este jueves. Durante este 2022 ha habido muchos cambios en tu vida amorosa y todavía lo estás procesando todo. Si hace poco que has comenzado una relación con alguien, esta semana vivirás algo por primera vez a su lado. Sentirás que todo vuelve a ser muy especial otra vez. Escucha tus sentimientos, pon en off tu mente y disfruta de ese momento.

Si estás soltero/a, atento a ese crush que ha surgido hace poco en lugar que menos te esperabas. En el gimnasio, en la oficina, en la biblioteca… Géminis, va a intentar comunicarte contigo o al menos a enviarte una señal de que ese crush también es recíproco. Esta semana puede llegar a haber una primera cita muy especial.

Ahora que puedes, atrévete con un cambio de look diferente. Llevas mucho tiempo viéndote igual en el espejo y te apetece cambiar. No tengas miedo. Hazlo y sorprende al mundo. Feliz semana.

CÁNCER

¿A quién tenemos por aquí? A los reyes del Zodiaco, ni más ni menos. Esta semana comienza tu temporada, el martes cuando el Sol entre en tu signo. Vas a sentirte como nunca antes de has sentido. No solo a nivel emocional, sino también a nivel físico. Esta semana es tu momento para comerte el mundo, para pisar fuerte e ir dejando huella allá por donde vas, cangrejito. A partir de este martes no vas a dejar que nadie ni nada se meta en tu vida sin tener tu permiso. Vas a ser tú y solo tú quién lleve el verdadero ritmo de tu vida.

La verdad es que este año no te importan nada los regalos físicos y superficiales, Cáncer. Estás en otro mood totalmente diferente. Esta semana vas a empezar a valorar y a exprimir cada segundo que pasas con esas personas que son tan importantes para ti. Estás siempre tan metido en tus mundos, en tus problemas y en tus emociones que se te olvida dar las gracias a esas personas. Esta semana vuelves a recuperar tu sensibilidad, tu romanticismo, tus ganas de decir ‘te quiero’ a todas las personas que son importantes para ti.

Cuidado con esa sensibilidad porque puede hacer que vuelvas a meterte en tu caparazón para protegerte y para que nadie vuelva a hacerte daño. Esta semana vas a sentirte un poquito más vulnerable que de normal y la verdad es que no te apetece que nadie vuelva a tener el poder de hacerte daño. No te encierres en ti mismo por este motivo, Cáncer, no merece la pena. Deja las puertas abiertas para que entre en tu corazón todo el amor que te mereces.

Ahora mismo tienes una misión en tu vida y vas a hacer todo lo posible por demostrarle al mundo que vales para esto. Hay un reto nuevo en tu vida que va a robarte casi la mayoría de tu tiempo, Cáncer, y esta semana reflexionarás mucho si merece la pena o no, si realmente has tomado la decisión correcta. Pero en el fondo sabes que esto es lo que llevas buscando toda la vida… Feliz semana.

LEO

Te falta un poquito de energía, Leo. Llevas tantas semanas estando al pie del cañón y dando lo mejor de ti para demostrar todo lo que llevas dentro de ti al mundo. Eres consciente de que no empiezas la semana al 100% y eso te molesta. Porque a ti siempre te gusta darlo todo, aunque sea en tus cosas del día. Pero confía, leoncito, porque esta semana vas a resetear y vas a conseguir dejar de lado todas esas preocupaciones que ocupaban la mayoría de tu tiempo. Por fin tendrás el tiempo y la paz mental suficiente para dormir tus 8 horas diarias obligatorias.

No desconfíes tanto de ti… Esta semana tienes que luchar por recuperar esa confianza que tanto te caracteriza. Eres Leo, que no se te olvide eso nunca. Y es que cuando no confías en ti, sientes que todo te importa más de la cuenta, que las opiniones y las críticas tienen más importancia. Esta semana tienes que hacer todo lo posible porque todo te vuelva a resbalar como siempre. Y para eso, tienes que trabajar a tope en tu confianza, en verte bien a ti mismo, en recuperar esa fuerza leonina que tanto te caracteriza.

Te vienes sintiendo un poquito desganado con tu vida amorosa, Leo. Porque estás viendo con tus propios ojos que nadie es capaz de hacer por ti ni la mitad de lo que tú haces por ellos. Y te cansa estar siempre el pie del cañón y que nadie mueva ni un solo dedo por ti o por vuestra relación. Estás en un punto de la vida en el que sientes que constantemente se aprovechan de tu gran corazón y ahora lo último que te apetece es volver a involucrarte con alguien para que todo vuelva a salir mal.

Pero, Leo, tienes que darte cuenta de que no todo el mundo es igual. No tires la toalla solo porque te hayas cruzado con un capullo o una capulla que te haya hecho pensar así… Hay una oportunidad esperándote ahí fuera y hasta que no te quites ese ‘rencor’ no llamará a tu puerta. Feliz semana.

VIRGO

Hay unas buenas vibras por tu cuerpo increíbles, Virgo. Y es que has decidido no amargarte por tonterías. Tus prioridades han cambiado bastante y se nota que has decidido no malgastar tu tiempo en tonterías. Es admirable lo mucho que has conseguido avanzar y madurar a lo largo de estos meses. Ahora lo material es secundario en tu vida. Te has dado cuenta de que el dinero no te da la felicidad al 100%. Esta semana vas a darlo todo para vivir buenas experiencias, tener salud y paz mental y rodearte de los tuyos.

Tu intuición esta semana va a ir directa al grano. Va a avisarte de que una persona a la que quieres y que es muy importante para ti, necesita tu ayuda. Esta semana vas a sacar a la luz tu lado más amable, ese lado humano que adora cuidar de su gente y ofrecerle el brazo a quién necesita ayuda. Tienes el don de saber cómo hacer feliz a la gente a la que quieres, así que úsalo esta semana. Esa persona lo que más necesita ahora es un momento de desconexión, una escapada, un viaje lejos de la rutina.

Esta semana la amistad va a ser muy importante para tu salud mental. Tu vida amorosa ahora mismo está en un segundo o incluso un tercer plano. Sabes que enamorarse es algo muy fuerte y no quieres perder tu tiempo ni tu paz mental, por eso ahora vas a entregarte a la amistad. Cuidar a tus amigos no solo es bueno por tener compañía, sino también es bueno para desahogarte, para sentirte apoyado y tener a personas que saben decirte la verdad cuando la necesitas.

En lo laboral, estás empezando a replantearte hacer cambios muy heavys. Algo en tu interior te dice que necesitas abrir horizontes y empezar a hacer cosas que jamás te imaginarías que ibas a hacer. Dentro de poco, van a venir oportunidades diferentes a tu vida. Así que ahora, prepárate para decir que sí a todas esas locuras. Feliz semana, Virgo.

LIBRA

Estás perdiendo un poco la paciencia, Libra, porque no encuentras la solución a un problema que lleva agobiándote bastante tiempo. Un problema que te está robando las ganas de hacer cosas, de ser tú mismo, de disfrutar de la vida como a ti te gusta. Te lo estás quedando todo para ti, porque crees que tú solo vas a ser capaz de sacarlo todo para delante. Lo que pasa es que le estás dando muchas más vueltas de lo que se merece, Libra. Le prestas tanta atención que tú mismo haces que ese problema cada vez sea más grande. Cuanto menos pienses en ello, antes desaparecerá.

Esta semana oblígate a descansar, a recuperar horas de sueños y a recargar bien tus pilas porque tu vida está a punto de ser una montaña rusa que va a 200 kilómetros por hora. Sí, Libra, como lees, agárrate porque vienen curvas. No te agobies, porque te esperan semanas llenas de aventuras y de planes MUY increíbles. Esta semana conciénciate a ti mismo de disfrutar del momento sin querer tenerlo todo bajo control. No te obsesiones porque al final es peor. Vienen momentos muy especiales para ti, Libra, así que esta semana prepárate física y mentalmente para lo que estás a punto de vivir.

Estás un poco celosillo porque parece que a todo el mundo le sale todo bien menos a ti, Libra. Y te enfadas contigo mismo por compararte con los demás. Esta semana haz un esfuerzo por hacer una lista mental de todas esas virtudes que tienes y que te hacen diferenciarte de los demás. Ya te digo yo que esa lista no es precisamente corta…

Con el inicio de la temporada de Cáncer el martes, te sentirás un poquito más tranquilo, pero también más sensible emocionalmente. No te culpes por llorar si lo necesitas o por hablar de tus sentimientos con tus amigos o tu pareja. Hay que sacar lo que se lleva dentro para poder curar, Libra. Esta semana, además, tu regente Venus entra en el divertido Géminis y viene para darle un poquito de chispa y gracia a tu vida amorosa. Sin dramas, así que a disfrutar. Feliz semana.

ESCORPIO

A ver, Escorpio, mucho cuidado con los agobios y el estrés innecesarios… Quieres darlo todo en lo laboral, para quitarte pesos y cargas del futuro y empezar a estar mucho más liberado. Pero no puedes echarte más cargas a tus espaldas de las permitidas. Intenta ser todo lo productivo que puedas durante tus horas de trabajo y después descansar. No te lleves cargas y trabajo a casa. Tienes que empezar a separar y buscar tiempo para ti y para los tuyos.

Esta semana se pone fin a un problema que llegó de manera inesperada a tu vida y te robó toda la paz mental que tenías. La verdad es que te había robado hasta el sueño e inconscientemente estabas pensando en ello las 24 horas del día. En realidad era algo en lo que no podías hacer tú nada, así que has decidido dejarlo en manos de personas que sí que pueden. Has tomado la mejor decisión posible, Escorpio. Has sido inteligente, has actuado con mente fría y eso ha sido lo mejor que podías haber hecho.

La intimidad y la sensibilidad vuelven a tus relaciones el martes, cuando comience la temporada de Cáncer, uno de tus compañeros de elementos. Esta semana te sientes preparado para hablar más de lo que está pasando dentro de ti que influye tanto en tus relaciones. Si estás soltero como si estás en una relación, es momento de relajarse y dejar que todo fluya como tenga que fluir. No te presiones a ti mismo por ser el mejor o por querer lo mejor.

Y es que, Escorpio, cuando las cosas van bien en tus relaciones, tu mente funciona mejor, te ríes más, duermes más tranquilo, no estás tan estresado. Aunque parezcas frío, en realidad tienes un corazón muy grande y eres muy emocional. Cuando algo no va bien con alguien a quién quieres, todo tu mundo se viene abajo. Esta semana vas a darte cuenta de lo importante que es estar bien con los tuyos para estar bien contigo mismo. Feliz semana.

SAGITARIO

Por fuera estás intentando demostrar al mundo que esa situación no te está afectando ni doliendo para nada, Sagitario. Incluso, estás intentando convencerte a ti mismo que ya lo has superado, pero vamos a ser sinceros… En el fondo te duele. Te molesta ver que los demás si han pasado página, pero a ti te sigue doliendo. Esta semana tienes que ser fuerte y céntrate en tu vida sin prestar atención a lo que hacen o dejar de hacer los demás. Sagi, hay cierta persona que está haciendo todo eso solo para llamar tu atención y no se lo merece.

Has estado tan centrado en los demás que te has olvidado muchísimo de ti mismo, Sagi. Está bien ser tan entragado con tu gente y hacer todo lo posible por ayudarlos, pero recuerda que tu prioridad debes ser tú mismo. Esta semana tienes que escucharte mucho a ti mismo, porque poco a poco, vas a empezar a descubrir cosas que ni te imaginas. Intenta sacar tiempo para estar a solas, para escribir en un diario todo lo que está pasando por tu mente. Hay veces que para poder estar en lo más alto, hay que pararse a ver cuál es el camino que se va a tomar.

Tu vida amorosa va a empezar a brillar de nuevo esta semana, cuando Venus entre en Géminis a partir del jueves. Vas a ponerte al día con conversaciones que tienes pendientes con tu pareja o con tu crush. Eres Sagi y la verdad es que, aunque puedas ser muy independiente, te gusta hablar las cosas a la cara. No te gustan nada las personas que, en lugar de enfrentarse a esa conversación, prefieren callarse. Como tú no eres de esos, esta semana no vas a quedarte callado y de esas conversaciones van a salir conclusiones muy especiales.

Esta semana va a empezar a sembrarse en ti la duda de dar un paso más en cierta situación o quedarte tal y como estás. Ir a lo seguro o arriesgar. Quedarse con lo bueno conocido o con lo incierto desconocido. Piensa bien y estudia cuál es cada opción. Aunque tú seas más de lanzarte sin pensar, esta vez intenta tener todos los cabos atados antes de seguir. Feliz semana.

CAPRICORNIO

Para ti, ahora mismo, es muy importante sentirte libre emocionalmente. Si, eres Capri y mucha gente se piensa que no tienes emociones y ni las conoces, pero no es así. Tienes muchas más que muchas personas… Estás en un punto de la vida en el que quieres rodearte de gente con quién te sientas cómodo para hablar de lo que te pasa, lo que te preocupa, cualquier cosa que se te pase por la cabeza en ese momento. También quieres que cuenten contigo para hablar de sus sentimientos. La verdad es que ahora buscas conexiones reales. Te has cansado de todo lo superficial.

Esta semana no vas a dejar que te afecten los rumores que se van diciendo por ahí de ti o de tu vida personal, Capri. Para empezar no son pocos. Aunque hayas intentado ignorarlos, al final has terminado enterarte bien de todos ellos. Pero esta semana ya no va a afectarte porque no puedes quedarte estancado en lo que dicen o no dicen los demás. Detrás de eso, tú tienes una vida, tienes un corazón que cuidar. Esta semana haz oídos necios a palabras que van directa a hacerte daño.

Con la temporada de Cáncer empezando el martes, es posible que tus emociones estén un poco confusas y que te cueste entender qué está pasando en tu cabecita. Todo estará tan revuelto que por momento puedes incluso tener ganas de llorar, de tirar la toalla y de no querer saber nada de nadie. No te desesperes, porque en cuanto menos te lo esperes, encontrarás la solución a ese problema.

Estás haciendo todo lo posible por ayudar a una persona que es muy importante para ti, pero si no pone de su parte, para ti va a ser imposible. Esta semana no des más de lo que puedes dar si ves que esa persona no está preparado para cambiar. Tampoco puedes obligar a nadie, Capri. Siéntete orgulloso por todo lo que has hecho, pero no te sientas culpable si ves que no te han hecho tanto caso como te gustaría. Feliz semana.

ACUARIO

Estás en un momento en el que has decidido no darle tu compromiso a cualquier persona. Ahora más que nunca, te has vuelto súper selectivo, Acuario, pero tienes tus motivos para ello. No quieres cualquier cosa, no vas a permitir que cualquier persona entre en tu corazón. Para ello, hay que pagar una entrada de un precio muy alto. Has vivido tanto y has visto como gente a la que quieres sufre por amor, que no vas malgastar tu tiempo con personas que no saben estar a tu altura. No estás cerrado al amor, sino todo lo contrario. Estás preparado para vivir lo que sea, siempre y cuando ese amor venga de una persona que sepa quererte de verdad.

Cuidado con las decisiones que tomas de manera impulsiva guiándote por tus sentimientos. No eres muy de lanzarte sin saber, pero de vez en cuando tienes tus venazos y la cagas por ser demasiado inocente. Hoy no hagas nada de lo que puedas arrepentirte mañana. Sobre todo, mucho cuidado con mezclar relaciones del trabajo con tu vida personal porque puede que termines poniendo en riesgo tu estabilidad. Piensa bien antes de lanzarte a brazos de cierta persona, Acuario.

Te has cansado un poquito de tener que escuchar los dramas y las historias de todo el mundo. Que no te importa hacerlo cuando es de tus amigos o de tu familia, pero es que hay personas que ya se están pasando un poco de la raya. Se creen el ombligo del mundo y ni siquiera se han parado a preguntarte si realmente te importa o no. Van a contarte sus movidas, sin ni siquiera preguntarte cómo estás tú, Acuario. Esta semana vas a cortar de raíz con esta situación. Simplemente pasando por completo de esa gente tan pesada.

Esta semana para ti será mucho más fácil comunicarte con tu gente, sobre todo, con tu familia. Si hay algo que te ha estado preocupando todo este tiempo, esta semana te sentirás preparado para hablar de ello con tu mayor confidente. Para ti será toda una liberación hacerlo… Por muy independiente que seas, al final siempre necesitas el calor de los tuyos. Feliz semana.

PISCIS

Hay que empezar a ponerse un poquito las pilas, Piscis. Te estás dando cuenta de que las cosas no caen así solas del cielo y que si quieres algo, tendrás que trabajar todo lo duro que puedas. Te sientes un poco agobiado respecto a los económico. Quieres hacer muchas cosas, pero siempre te echa para atrás no ser lo suficiente libre económicamente. Quién algo quiere, pececito, algo le cuesta. De aquí en adelante tienes muchas responsabilidades que cubrir y habrá que empezar a moverse para tener la suficiente libertad económica.

No estás siendo consciente de la cantidad de amor y de cariño que estás recibiendo… Mira que tú de por si eres una persona bastante cariñosa, pero últimamente estás tan encerrado en tus preocupaciones, que eres incapaz de ver más allá. Estás rodeado de personas que te quieren y te valoran, pero tu mente decide quedarse con lo “malo” y lo negativo y no ver más allá. Abre los ojos, Piscis, y date cuenta de una vez de la gente que hay a tu alrededor para valorar y apoyarte.

Este martes comienza la temporada de tu compañero de agua, Cáncer, y tu lado brujo sale a la luz de nuevo. Tu intuición va a enviarte mensajes que te van a sorprender bastante. Además, te sentirás más místico y brujito que nunca. Tendrás ganas de pasar tiempo a solas, de meditar, de manifestar, de conectarte contigo mismo para entender mejor que está pasando dentro de ti. Es difícil de explicar, pero tú lo entiendes perfectamente.

Es importante que vean la luz todas esas emociones que van a ir surgiendo durante la temporada de Cáncer. Porque sí, Piscis, se acercan semanas muy intensas para ti y es peligroso que te guardes toda esa intensidad para ti. Aprovecha tu lado más creativo para sacarlo todo fuera. No dejes que sean tus propias emociones quienes te arruinen la fiesta. Feliz semana.

FUENTE: Horóscopo Negro