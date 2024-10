Horóscopo de hoy, sábado 12 de octubre: Aries y Sagitario deja todo atrás y cambia tu destino

Vivirá hoy, Aries, una jornada muy especial. Te levantarás de muy buen humor y con una actitud positiva que no has tenido a diario en muchos días. Aprovecha esta buena actitud mental para pensar en algunos cambios que estás necesitando en tu vida. Ahora puedes plantearte en serio iniciar ese proyecto al que llevas dando vueltas a diario, porque podrás ver que no es algo inalcanzable como habías pensado y además te sientes preparada para asumir los riesgos. Valora los factores que te pueden fallar y posiblemente halles la solución antes de llevarlo a la práctica. En el amor, Aries, hoy también cambiará tu perspectiva. Llevabas cierto tiempo quejándote a diario de los defectos de tu pareja sin pararte a pensar que tú tampoco te has mostrado con él como realmente se merece. Todavía estás a tiempo de hacer que olvide todo lo ocurrido.

Tauro

Tu estado de ánimo, Tauro, hoy no es precisamente positivo y en tu entorno lo notarán a la primera de cambio. Si alguien que consideras interesante te propone acompañarle a dar un paseo, acepta sin dudar. No hay nada mejor a diario que una buena compañía para sentirse bien emocionalmente. Has entrado en una etapa de cambios pero todavía son imperceptibles. Irán a más, así que no desconfíes tanto del futuro y levanta el ánimo. Tendrás que poner de tu parte, por supuesto, pero no podrás hacerlo si lo que aportas es sólo negatividad. Así no lograrás detectar las oportunidades que te brinda la vida a diario en todos los ámbitos, Tauro. En el amor, la persona que tienes al lado se ha conformado hasta ahora, pero empieza a cansarse de estar siempre en la sombra. Que no se te olvide hoy decirle lo mucho que le quieres.

Géminis

Hoy te convencerás, Géminis, de que la vida siempre acaba devolviendo todo lo bueno o lo malo que hayamos podido hacer a diario. Te vendrá a la mente un conflicto que tuviste con una persona que se sintió herida por tus palabras. Has de controlar esos impulsos que te llevan a decir lo primero que te pasa por la cabeza. Si reconoces que fuiste demasiado lejos, no dejes pasar ni un minuto más sin coger el teléfono para llamarle y pedirle disculpas. También andas errando el tiro a diario al elegir a ciertas personas como confidentes, Géminis, No vayas contando tus problemas íntimos o delicados de cualquier ámbito a según quien, selecciona mejor. Aprovecha hoy para pensar sobre ello y también en cambiar ciertas cosas en casa. Crea espacio para que la energía positiva se instale en tu hogar.

Cáncer

Te convencerás hoy, Cáncer, de que no necesitas lujos ni grandes cosas para sentirte bien a diario. Esto es sólo un parche para tapar desgastes emocionales. Tu verdadera felicidad reside en las cosas más simples y sencillas. Este afán de consumo que experimentas en ocasiones no es más que el reflejo de que algo no está funcionando bien en tu vida o en tu entorno. Intenta averiguar el origen del problema y todo irá mejor a diario. Hoy, Cáncer, no antepongas otros asuntos a tu vida sentimental. La persona que está a tu lado necesita todo el apoyo que puedas darle para superar un problema ajeno a vuestra relación. Dedícale todo el tiempo que te sea posible. Será una buena experiencia porque redescubrirás que aquello que te atrajo de tu amor sigue ahí latente como el primer día.

Leo

Vivirás hoy un momento muy positivo de tu vida, Leo, dejando atrás cosas que te sucedieron y que estaban influyendo negativamente a diario en tu presente. Ahora volverás a ser realmente tú misma y hoy podrá darte cuenta de ello porque te sentirás llena de energía para reunirte con tus amigos y dispuesta a pasártelo muy bien. Lo vas a conseguir porque no hay nada para ser feliz a diario como una buena actitud y proponerse sacar el mejor partido de la vida. Puede que tengas que ceder hoy ante una situación en la que tú pienses distinto de los demás, pero lo harás de buen grado. A lo largo del día, Leo, podría contactar contigo tu primer amor o un ex que te queda ya muy lejano. Tal vez ahora que ha pasado el tiempo tenga más afinidades contigo que entonces.

Virgo

Tendrás hoy la irresistible tentación de quedarte en casa tumbada en el sofá , pero has de vencerla porque tienes mejores perspectivas saliendo. Necesitas tomar aire y también ponerte al día de lo que pasa en tu entorno. Para esto nada mejor que reunirte con tus amigos que acabarán de levantarte el ánimo. Aprovecha y empieza preparar el puente de Halloween, los encuentros, quizá un viajecito, las celebraciones... Sé previsora, porque luego todo son prisas y esto implica también gastar más dinero. No dejes de acudir también a esa comida de tu familia a la que estabas convocada. Ver y hablar con personas que no tienes en tu vida a diario, te ayudará a sacar muchas conclusiones. Y en el ámbito sentimental, Virgo, ahora estás empezando a mostrar a diario otra cara más positiva y esto despertará la atención de una persona que te interesa.

Libra

No malgastes hoy este día de fiesta complicándote la existencia con pensamientos negativos, Libra, o viendo gente que a diario no te aporta nada o de vez en cuando algún que otro disgusto. Necesitas descansar y para ello nada mejor que alejarte de tu paisaje habitual en una compañía agradable, como la de tu pareja o de algunos amigos con quienes siempre te lo pasas bien. Procura recuperar fuerzas porque mañana te espera un día muy movido, pero que te reportará muchas satisfacciones. En el terreno sentimental, decepcionada Libra, si estás saliendo a diario con alguien que cada día te convence menos, lo último que tienes que hacer es dejar de contestar a sus llamadas o sus mensajes. Más vale que le digas sinceramente hoy que prefieres seguir sola tu camino. No está bien dejar a nadie colgado sin ninguna explicación. Recuerda que el karma existe.

Escorpio

No estás pasando hoy por tu mejor momento, Escorpio. Tan abierta que te muestras a veces y tan impenetrable que eres en otros momentos. Es tu carácter, pero está en tu mano controlar a diario esos arranques que casi siempre tienen que ver con alguna tensión que se te ha creado. Algunas personas de tu entorno están muy preocupadas porque creen que les ocultas algo que te inquieta. No es así pero han sacado conclusiones equivocadas de esta actitud misteriosa. Incluso si te preguntan respondes con evasivas. El caso es que no existe ningún motivo para que actúes así a diario, Escorpio. Y si también te comportas de este modo con los amigos y amigas, acabarán dejándote por imposible. No te dejes vencer por este aspecto de tu carácter. Lucha hoy por mostrar ese lado positivo que cautiva a todos.

Sagitario

Te mostrarás hoy demasiado impaciente por conseguir ciertos objetivos que te has propuesto, Sagitario. Aunque posees la cualidad de la paciencia, ésta parece haber desaparecido precisamente ahora, justo cuando más la necesitas. Tómate las cosas con calma a diario en lugar de desesperarte cuando lo que esperas no acaba de llegar. Reflexiona hoy sobre ello y también sobre la necesidad de cambiar ciertas costumbres que no te benefician en nada. Si no las modificas perjudicarás a tu salud. Por ejemplo trasnochar, comer cualquier cosa y a cualquier hora, esas cervecitas que se suman a lo largo del día o fumar. Anótalo en tu lista de buenos propósitos pero no esperes a que llegue el próximo año para ponerlo en práctica, Sagitario. Empieza hoy mismo o te puede pasar factura. Involucra a tu chico en este plan de renovación diario. A él también le hace falta.

Capricornio

Tendrás que echar hoy una mano en el ámbito familiar, Capricornio, porque alguien de este entorno está en un atolladero. Hazles ver que no hay para tanto y que además estás ahí para ayudarles a diario en lo que haga falta. Se están ahogando en un vaso de agua, pero lo están pasando mal y te sentirás muy bien si puedes solucionar sus problemas o aconsejarles la forma de hacerlo. En el terreno sentimental, Capricornio, si todavía te sientes dolida a diario por un desengaño que tuviste recientemente, hoy procura liberarte de este rencor o no conseguirás iniciar una nueva relación con buen pie. Has de pasar página cuanto antes, aunque esto no significa que tengas que olvidar lo ocurrido, sólo relativízalo y empieza a pensar que fue lo mejor que te podía suceder porque junto a esta persona tu vida habría sido complicada.

Acuario

Decídete hoy a soltar lastre y arrinconar pensamientos que te están haciendo daño, Acuario. No haces más que dar vueltas a diario a temas que no te han salido bien buscando una explicación. Muchas veces no hay ninguna, son cosas de la propia vida. Cuando algo no salga como tú esperas, piensa que a la larga va a ser positivo para ti. No te quepa la menor duda de que así es siempre, a diario, si tú confías el Universo responde. En el amor, no cuentes tus problemas de pareja a las amigas. Podrías hacer sentir muy mal a tu chico si acaba enterándose. Y si eres de las Acuario que está sentimentalmente sola, ya es hora de empezar a creer de nuevo en el amor. Si alguien te hace hoy una propuesta para salir, no la rechaces y deja que las cosas fluyan.

Piscis

Sentirás hoy la necesidad de realizar un viaje, físico o espiritual. Haz caso a tu voz interior, Piscis. En ambos casos te beneficiará y aportará experiencias nuevas que te convienen mucho. Empieza a gestionar la forma de hacerlo cuanto antes mejor, será algo muy positivo para tu vida a diario y para tu desarrollo personal. En el terreno sentimental, si sientes que tu relación está algo estancada o que la rutina ha hecho mella en vuestra vida íntima, lánzate desde hoy mismo a experimentar nuevas emociones. Tómalo como un reto, o como un juego, motívate, creativa Piscis. Te sorprenderás de las cosas que puedes descubrir y de la seguridad emocional que adquirirás a diario. Será un gran aliciente también para tu chico, que quizá estaba empezando a cansarse ya de tanto de lo mismo. Dentro de poco lo vuestro se consolidará.