Éste es tu lado débil, según tu signo del zodíaco

Aries

Te gustan las cosas claritas y que te vengan con la verdad, lo sabemos. Pero, reconoce que también eres muy obstinado. Y esta obstinación es la que va a acabar contigo. Pese a que aparentas ser una persona muy espontánea y llena de impulsos, que también es cierto, en muchas ocasiones puedes enfocarte tanto en solo una cosa que no hay manera de hacerte ver la realidad.

Debes aprender cuando se debe luchar por algo y cuando es el momento de dejarlo correr. Por otro lado, también debes ser consciente e ir con cuidado a la hora de ser «demasiado» sincero; es decir, de soltar lo primero que te venga a la cabeza. Moverte por impulsos tampoco te hará ningún bien. Debes aprender a controlar esta gran pasión que hay en tu interior.

Tauro

Tu terquedad y tu obstinación serán lo que acabe contigo. No sueles escuchar mucho a los demás y, cuando lo haces, siempre buscas argumentos para salirte con la tuya. Para que tu opinión sean la única, la indiscutible. Y esto, pese a que te llevará a ganar muchas conversaciones, también te alejará de grandes personas. Y, lo peor de todo, es que podrán decirte “te lo dije”. Intenta reflexionar en lo que te dicen antes de negarte a aceptar las cosas. No siempre vas a llevar la razón tú.

Géminis

Eres una persona de lo más volátil y lo sabes; es algo que está vinculado a esta dualidad que tanto te caracteriza y que tanto te aporta a la vez. Géminis, sin embargo, a veces puedes llevarla a extremos que no te harán ningún bien. No puedes estar bien ahora y deprimido a los 5 minutos. Esto es algo que debes esforzarte en controlar un poquito más. Además, te encanta chismorrear, lo que tampoco te ayuda a ser siempre el mejor visto. Que vayas contando la vida de los demás, te aleja de muchos amigos. Y, además, sueles añadir alguna que otra mentira en tus historias… Ojito con esto, ya que te llevará a perder la confianza de muchos amigos.

Cáncer

Cáncer, eres demasiado cariñoso y sensible, y lo sabes muy bien. Pese a que estas cualidades no son malas de por sí, hay ocasiones en las que pueden acabar por destruirte. Por ejemplo, acabando en una relación de lo más tóxica. Te apegas tanto que no sabes cuándo decir basta. No soportas la idea de estar sin esta persona y te conformas con que te hagan daño a menudo mientras que te hagan reír o te quieran a ratitos. Esto se tiene que acabar ya. Haz una lista con todo lo bueno que hay en ti y de qué crees que mereces. Ve a por ello. Y, cuando veas que hay algo o alguien, que no cumple, una señal roja, aléjate sin más. No des oportunidades, pues no acabarán funcionando. Son pocas las personas que cambian por alguien, tenlo en cuenta. No te fíes de promesas y palabras: enfócate y valora los hechos.

Leo

Tienes una personalidad de lo más fuerte y arrolladora y es que brillas como nadie. Tienes tal seguridad en ti mismo que nadie suele dudar de tus palabras. Saben que, cuando dices algo, vas a ir a por ello. Y, sin duda, lo vas a conseguir. Pero, el problema viene cuando esta seguridad se convierte en arrogancia. No escuchas a nadie y los consejos de los demás suelen parecerte estupideces. No lo hagas. Escucha un poco. Dicen los más sabios que, para crecer, hay que aprender. Y tú, puedes aprender mucho de los demás. Ten en cuenta que escuchar no cuesta nada. Y, si no es algo que te interese, pues no hagas nada. Pero, podrías llegarte a sorprender de lo mucho que puedes aprender si das algunas oportunidades a los demás.

Virgo

Todos ven en ti la gran influencia; la gran persona a la que tener cerca dada tu capacidad de mantener tu cabeza al margen de las tonterías terrenales de muchos de los que te rodean. Eres capaz de alejarte, sin dudarlo un instante, de aquello que no te aporta nada. Y está bien. Pero, Virgo, no te pases. A veces, te muestras tan superficial emocionalmente que ahuyentas a los que quieren algo serio contigo. Y esto te llevará a pasar mucho tiempo solo. Ten en cuenta que debes aprender de todo un poco. No te aferres al pasado. Deja que los demás te guíen un poco con su experiencia. Así, vas a poder evitar caer en los mismos errores de siempre. Ten la cabeza fría, pero no lo hagas siempre con el corazón. Reflexiona bien las cosas y toma decisiones. Sabes hacerlo muy bien.

Libra

No solamente puedes llegar a ser muy materialista, sino que también eres muy indeciso. Esto es, precisamente, lo que puede acabar contigo, Libra. La felicidad no la vas a encontrar en las cosas que puedas comprar. No vas a sentirte mejor por derrochar mucho dinero en ropa nueva o en cosas para la casa. No, la felicidad está dentro de ti. Todo lo material, a la larga, te dejará insatisfecho y vas a ir cayendo en el mismo círculo vicioso una y otra vez. Empieza a controlarte un poquito, ahorra algo de dinero y busca la felicidad en tu interior.

Escorpio

Tu mal genio es, sin duda alguna, lo que va a acabar contigo. A ver: todos tenemos nuestros momentos. Es cierto. Pero, lo tuyo se sale de todo lo normal. Y este mal genio que muestras, a veces más de lo que deberías, es lo que te destruirá. Los que te rodean no estarán siempre en condiciones de aguantarte y, por ello, pueden acabar dejándote de lado. No obstante, es que, además, las cosas no te saldrán bien cuando estás en este estado. Y, lo peor de todo, es que también es muy malo para tu salud. Intenta mejorar un poco este carácter y a ser un poco más paciente.

Sagitario

Sagi, lo único que va a acabar contigo si no lo corriges un poco es tu miedo al compromiso. Y es curioso porque eres una de las personas más sociables con las que nos podemos encontrar. Pero, todo lo que tienes de atractivo socialmente, lo pierdes cuando las relaciones van un poco más lejos. Cuando ves un atisbo de seriedad, de compromiso, sales corriendo y esto, inevitablemente, te llevará a vivir muchos momentos de soledad en algunos planos de tu vida.

Capricornio

Lo tuyo está súper claro y no tienes límites en ello: tu trabajo. A ver, que te esfuerces, que hagas bien las cosas, incluso que seas un poco perfeccionista, está bien. Que le quieras dedicar muchas horas, también. ¡Pero, hombre, no te pases! Todo tiene su tiempo y todo tiene sus límites. Busca un equilibrio porque, de no hacerlo, vas a acabar muy solo. ¿Cómo vas a tener pareja o amigos si no tienes nada de tiempo para ellos? La gente puede acabar cansándose de esta actitud: si no les puedes dedicar tiempo, ¿para qué estar en tu vida? Dale una vuelta y cambia el chip. Además, tener un poco más de tiempo también te permitirá probar cosas nuevas, tener aficiones,… No te cierres solo en el trabajo.

Acuario

Necesitas relacionarte un poco más con los demás y dejar que te conozcan mejor. Pese a ser una persona de lo más humanitaria, innovadora y con un gran corazón, también es cierto que eres como un poco rarito. Esto puede asustar un poco a la gente que entra, por primera vez, en tu vida. Además, si tenemos en cuenta que eres súper reservado, independiente y te gusta mantener tu espacio solo para ti… Deja que te conozcan un poco más, no te escondas. Verás que consigues grandes relaciones en la vida.

Piscis

Cariñoso, romántico, atento, … Pero muy, demasiado, introvertido. Esperas tu gran historia de amor, esperas que los demás te apoyen como tú lo haces. Sin embargo, ¿cómo van a hacerlo si no les dejas acercarse más a ti? Debes abrirte un poco más, ser un poco más sincero y transparente con tus problemas. Al fin y al cabo, nadie te puede ayudar si no sabe lo que te sucede, ¿cierto? Y no te olvides de esto: no siempre debes ser tú el que se preocupe o muestre interés por los demás. Todos necesitamos tener a alguien que nos muestre afecto y que se desviva un poco por nosotros. Pero esto puede resultar muy complicado si no abres un poco más tu corazón.