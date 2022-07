Cuáles son los signos que no la pueden "caretear" 

Estos signos del zodiaco han aprendido a lidiar con eso, pero no pueden fingir que les cae bien todo el mundo. Por supuesto, eso no es sinónimo de que van a pelear con quien se les atraviese en el camino, pero tampoco son hipócritas.

Aries

Hay cosas que te callas, pero tu rostro las grita. Aries, sueles ser muy directo cuando alguien no te agrada. Digamos que mientras no se metan contigo está bien, pero si te presionan e intentan incomodarte, se van a arrepentir, porque cuando estás molesto no te tocas el corazón para decir verdades y hay cosas que dices y remueven cicatrices. ¡Cuidado!

Tauro

Eres muy estable, la verdad es que no te agrada cuando algo o alguien interrumpe tu rutina. No te asusta la monotonía, al contrario, encuentras ventajas en ella, porque te ayuda a cumplir con tus metas. Es por ello que no te enganchas con la mala vibra de otros, sueles ignorar cuando alguien no te cae bien. Pero si te provocan tu ira les puede responder y no les va a gustar.

Géminis

Lo que menos toleras en las personas son las falsedades, te enferma la gente que llega a tu vida y se presenta con una cara, pero a la menor oportunidad saca las uñas. No quieres a nadie que te confunda ni que te haga sentir mal. Ya bastante duro es lidiar con tus inseguridades como para permitir que los traumas de otros te afecten. Si no te agrada, es no y punto.

Cáncer

Es cierto, te cuesta mucho lidiar con la confrontación, si puedes evitarla, lo haces. Sin embargo, hay personas que se convierten en una piedra en el zapato y ahí es cuando tienes que activar tu lado oscuro. Cáncer, sueles ser muy comprensivo y dulce, pero que no te subestimen, porque cuando te propones ser cruel, te sale a la perfección. Hay veces en las que tú y el rencor se llevan muy bien.

Leo

La gente suele señalarte sin conocerte, asume que tienes el ego por los cielos y que gozas al usar la arrogancia para presentarte. Definitivamente, ese tipo de actitudes te dan pereza, no te vas a poner a discutir con nadie. Que la gente piense lo que se le antoje, mientras tú estés seguro de lo mucho que vales es más que suficiente. A esos los ignoras y punto, no vale la pena el desgaste.