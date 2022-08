Cómo afecta a cada signo la luna llena en acuario

Es muy probable que sientas confusión, pero no tienes nada que temer. Sientes que tienes muchas cosas qué hacer y muy poco tiempo. Elabora una lista de prioridades y empieza a trabajar duro.

TAURO

Abrirás tu mente con un tema desconocido para ti. Necesitas un cambio que se adapte a tus exigencias. Has madurado en muchos sentidos y ahora tus prioridades son muy distintas. El amor propio lo tienes en primer lugar.

GÉMINIS

Dejarás de lado los temas conflictivos y ya no vas a dudar más de ti o de tus emociones intensas. Tu carga emocional ha sido dura, así que aprovecha esta racha de paz y tranquilidad para trabajar duro con tu cuidado personal.

CÁNCER

Habrá un antes y un después de la Luna llena de agosto 2022. Estás listo para dar un salto grande en tu vida sentimental, porque ya no quieres desperdiciarla o no aprovechar toda la magia que tiene al máximo.

LEO

Sentirás que tienes que tienes que tomar una decisión importante: hacer lo mejor para tu familia o tu amor propio. La energía de esta Luna Llena te puede ayudar a recuperar ese espíritu aventurero. Disfruta tu vida.

VIRGO

Sentirás un extra de motivación para lograr un equilibrio bueno entre tu amor propio y las relaciones con amigos y familia. Tienes que mejorar tu comunicación y expresar lo que sientes. Ahora es un buen momento.

LIBRA

Te propondrás poner límites en tus relaciones, para no sin sentirte culpable ni siempre preocupado por los demás. Tu meta ahora es no perder el tiempo en lo que no puedes cambiar y avanzar con tus proyectos y sueños.

ESCORPIO

Te propondrás nuevos desafíos en tu vida profesional y sentimental. Muchas cosas increíbles están a la vuelta de la esquina y van a llegar a tu vida para ponerte a prueba y para recordarte lo importante que eres.

SAGITARIO

Prestarás más atención a las señales que te está enviando tu cuerpo, porque no puedes descuidar tú cuidado personal. Dentro de poco tendrás una pequeña charla sobre sentimientos y amor. Atrévete a decir todo lo que necesitas.

CAPRICORNIO

Aún tienes una herida del pasado que no ha sanado correctamente. Tu corazón necesita más tiempo para recuperarse. Deja de dar tanta importancia a lo material y empieza a posicionarte más en el lado espiritual.

ACUARIO

Necesitas hablar para soltar todo lo que llevas dentro. No estás diciendo la verdad y callas lo que sientes y que te duele. La Luna Llena te trae luz y autoestima. Quiérete más, respeta tus tiempos y habla.

PISCIS

Te harás consciente de tus acciones y de todo lo que no estás haciendo por ti. Deja de prestar atención a los demás, que cada uno se haga responsable de sus actos, dedícale tiempo a tus necesidades y atiéndete.