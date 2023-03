Zaira Nara salvó a un hombre que estaba por suicidarse

Pero, en vez de conformarse solo con eso, la modelo decidió acercarse al hombre y comenzar a hablarle, con la intención de tranquilizarlo hasta que llegara personal especializado para convencerlo de desistir de su actitud.

Zaira Nara contó: “Fui la primera en verlo y a mi amiga Tania le digo 'da la vuelta', porque ella manejaba, damos la vuelta en la rotonda y notamos que estaba intencionalmente ahí”.

La modelo remarcó: “Llamé al 911 por primera vez en mi vida y me atiende una chica, le explico la situación y me dijo que ya mandaba un móvil. No podía irme porque no sabía qué podía pasar”.

Zaira reconoció: "Dudé de bajar porque sentí que no era una pavada y que podía entorpecer a la policía. Mi amiga lo miró fijo y le dijo: 'Mirá, Gonzalo, si vos te tirás de acá te vas a lastimar, seguramente vas a lastimar a la gente que pase con el auto, pero no te vas a matar'. Él siempre miraba para abajo con la cara tapada y cuando Tania le dice eso, él levanta la cara y me ve a mí”.

El hombre le preguntó a la joven: “¿Vos sos Zaira Nara?”. La joven le confirmó que era ella y luego le dijo una frase tremenda, pero sincera que lo conmovió: “Te vas a caer, te vas a lastimar y no vas a cumplir realmente tu cometido y quizás vas a matar a una familia allá abajo, cuando caigas. Vamos. Y lo fui acompañando y salió y no se tiró. Va a necesitar apoyo psicológico para salir de la situación”.