Úrsula Corberó habló de su enfermedad: "Tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35"

En plena promoción de su tarea, la intérprete ofrece diversas entrevistas y en medio de una charla con María Guerra se animó a hablar sobre la enfermedad que sufre desde pequeña y con la que ha tenido que convivir toda la vida. En el colegio ya le afectaba, por lo que no era una chica muy popular.

"No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años", confió la actriz. "Claro, ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35", aclaró.

Además, Corberó ofreció ejemplos de lo que implica sufrir este trastorno físico. "A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que, con 15, mis amigas ya usaran corpiño XS y yo, talla 14 de kids", detalló.

De qué se trata “El cuerpo en llamas”

'El cuerpo en llamas', una producción española que cuenta el caso de un triángulo amoroso de policías en Barcelona que terminó trágicamente, con una mujer como cerebro (y posible brazo ejecutor) del asesinato de uno de sus vértices.

La serie entró directamente en el número uno de las series más vistas en España y en el Top 10 de 63 países donde emite la plataforma. A la vez, llegó al número 2 del top global de series de habla no inglesa.