Un participante de Gran Hermano 2022 amenazó con abandonar el relaity

También te puede interesar:Nacho y La Tora de "Gran Hermano 2022", entre "picos" y abrazos: "No te vayas, abrazame"El picante cruce entre Juliana de "Gran Hermano" y Jimena Barón: "Si necesito un consejo de amor..."

Ante la idea de que haya una visita familiar en la propiedad de Telefe, el novio de Juliana, quien fue eliminada por filtrar información del exterior de la casa, se mostró desconfiado de dicha versión. “Para mí, es algo tangible, para mí el mío no ese”, explicó. De todos modos, Romina se sinceró con la chance de que vea a sus tres hijas dentro de la competencia tras meses de distancia.

“Ponele que hagan entrar a mis nenas, voy a estar sufriendo porque no voy a querer que se vayan”, comentó sobre un hipotético encuentro con sus herederas. Además, la participante de “ Gran Hermano” amenazó marcharse si una de sus hijas se lo piden: “Ponele que alguna se ponga a llorar, me voy de una, ya preparame todo, me voy sin valija y no me para nadie, chau”.

Fuente: Diario Show.