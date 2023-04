Un famoso cantante fue denunciado de "terrorismo psicológico" por su exnovia

En “Intrusos” hicieron una revelación inesperada sobre uno de los cantantes más queridos de Argentina al que su ex novia acusa de haberla maltratado y humillado de la peor manera. Hablamos de un referente de la música romántica, ni más ni menos que el exitosísimo Luciano Pereyra .

La modelo Milca Gili , novia del músico durante cinco años, acaba de publicar su libro “Oscura” donde, en clave de ficción, retrata el infierno que vivió junto a Luciano Pereyra , al que obviamente no llama por su nombre.

Laura Ubfal, panelista de “Intrusos”, arrancó diciendo: “La verdad que las cosas que dice Milca sin nombrar a Luciano Pereyra en el libro, porque el personaje de ficción es Nacho, sorprenden”.

La periodista explicó: “Tuvieron una relación de 5 años, y reconoce un Luciano celoso, que la aleja de los demás, que no deja que se vista como ella quiere y todo lo malo que sabemos de esa violencia escondida”.

Laura aclaró: “Luciano nunca fue violento de golpes, sino fue psicológico, de no mostrarla, de tenerla oculta. No puedo creer que Luciano Pereyra que tantas mujeres aman, tenga este lado oscuro. Ahora está con otra pareja que tampoco quiere mostrar”.

Tras esa introducción, Milca Gili habló con “Intrusos” y relató: "Es una ficción, pero habla mucho de mí. No te voy a mentir. Este libro lo escribí durante cuatro años con mucho amor. Todas las personas que hayan salido con un narcisista me van a acompañar un poco en lo que es, este libro, porque el ego te lleva a la locura".

La modelo no tuvo piedad con su ex: “Yo sufrí mucho el ego y la soberbia. El libro iba a ser sobre el sometimiento. Tengo mucha responsabilidad de haber seguido e intentar buscar ese amor, cuando ese amor no era. Y de haberme quedado, yo también tuve mucha culpa".

La joven destrozó a Luciano Pereyra: “Me banqué muchas. Lo que quiere un celebrity es meter a su mujer en un country, que no trabaje y que prácticamente esté a la sombra. Lo del country es una, después está el ‘dejá, yo te ayudo’, y así te empiezan a anular. El tenía muchas de esas moviditas así, que yo llamo terrorismo psicológico. Escucho a muchas chicas que dicen: ‘Yo demandé a mi novio millonario’. A mí me dejaron con tres bolsas de basura en la puerta de mi casa, y me dijeron: ‘Hacé terapia y volvé a laburar sola’”.