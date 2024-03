"Se acostaron de nuevo": un ex de Tini Stoessel fue escrachado con otra famosísima cantante

En Radio Mitre, Juan Etchegoyen dio detalles exclusivos sobre el presente del ex novio de Tini Stoessel . El periodista habló con el especialista Roberto Antolín , en Madrid , quien no dudó en asegurar: “ La noticia es la siguiente: Aitana y Yatra han vuelto en negrita y subrayado. Los famosos son pareja de nuevo y lo estoy anunciando en este momento ”.

Picante, Antolín señaló: “Sebastián ya lo intentó con Tini, pero no pudo cuando ella empezó su romance con Rodrigo De Paul y acá lo intentó y Aitana accedió. Varios testigos me cuentan que los han visto en el aeropuerto de Londres cogidos de la mano. En estos días Yatra pasó por Madrid y se acostaron juntos de nuevo. Esto fue antes de que Sebastián viaje a Estados Unidos”.

Según el periodista español, Yatra le dijo a Aitana “Yo te quiero y quiero estar contigo” y agregó: “Cuando él ve que una de sus parejas empieza a ilusionarse con otro hombre ahí aparece. Además, le dijo que pueden tener una relación abierta o cerrada, no le importa, pero quiere estar con ella”.

image.png Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Antolín marcó un punto importante: “Esto tiene un enfoque diferente desde el círculo íntimo de Aitana. La familia de la cantante no lo considera fiable a Yatra y no están de acuerdo con esta reconciliación. No lo consideran fiel a Yatra y el padre de Aitana está muy pendiente de lo que está pasando”.

Y cerró diciendo: “Yo ya les afirmo que Tini y De Paul es otro tipo de relación, esto de Aitana y Yatra no va a durar mucho. Aitana ha dicho en una entrevista que ella quizás tiene que abrirse más y no tener una relación sólo con una persona. Hubo una noche de pasión entre Sebastián y Aitana y es muy buen amante, las cosas como son”.