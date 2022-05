Nació el hijo de Fabián Cubero y mirá la publicación que hizo Nicole Neumann

El día llegó. Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron papás de "Luca" y tal como había anticipado Nicole Neumann, la modelo no se encuentra en Buenos Aires para este particular y esperado momento, el nacimiento del primer hijo varón de su ex. Ella optó por viajar a Termas de Río Hondo para acompañar a su pareja, el piloto Manu Urcera, junto a sus hijas.