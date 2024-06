Las polémicas declaraciones de Fernando Burlando, el abogado de Juan Darthés

La panelista confesó que habló con el abogado del actor para saber más detalles al respecto: “El régimen es semi abierto, pero le pregunté a Fernando Burlando ”.

El abogado le explicó a la periodista lo ocurrido con su defendido: “En realidad lo que significa es que no va a estar en prisión, que puede alternativamente pernoctar en la cárcel y salir, que puedes quedarse algún día también en su domicilio”.

El letrado detalló: “Es un régimen abierto, que era algo ya previsto por nosotros, se evaluaba esta alternativa en el caso de una sentencia desfavorable, igual falta mucho, falta mucho, yo sé que esto, obviamente, tiene alto impacto, pero todavía falta que voten dos jueces más, después hay dos apelaciones más al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior, falta, falta, falta, falta, falta”.

Burlando cerró diciendo: “No sé de dónde se habrán tomado para llevar una sentencia condenatoria, no hay elementos para condenar, no hay, y aparte, reitero, falta mucho”.

El comunicado de Amnistía Internacional

La entidad expresó: “Justicia para Thelma. La justicia de Brasil condenó al actor Juan Darthés en el juicio por violación contra la actriz Thelma Fardin. Se revocó el fallo de primera instancia. Dos de los tres jueces intervinientes ponderaron que hay pruebas suficientes que acreditan los hechos denunciados por la actriz”, agregó el organismo, acerca de lo que consta en la causa, sobre el delito que ocurrió en el año 2009, cuando Thelma Fardin tenía 16 años y Juan Darthés, 45”.

Y agregó: “Amnistía Internacional celebra este avance para las mujeres y niñas de la región y llama a seguir construyendo una justicia respetuosa de los derechos humanos y de las víctimas, quienes aún deben someterse a procesos largos y revictimizantes en su camino de búsqueda de justicia”.