La inesperada sinceridad de una sanjuanina en La Voz Argentina: "No me salió..."

Joven, fresca y con un look con mucho estilo, se paró sobre el escenario de La Voz Argentina, la sanjuanina Oriana Rubiño, este domingo por la noche. Más allá de que la joven no logró superar la etapa de audiciones a ciegas y, por ende, quedó afuera del certamen, terminó sorprendiendo al jurado con su sinceridad. “No me salió”, confesó ni bien terminó de sonar la música.