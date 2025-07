La furiosa reacción de Mauro Icardi ante el presunto video íntimo que filtró una vedette: qué hizo

Si bien Icardi había negado la veracidad de los hechos, Rey fue más allá y difundió lo que aseguró ser un video íntimo del deportista dedicado a ella, lo que generó una nueva oleada de repercusiones. La reacción del futbolista no se hizo esperar. En un principio, se burló de lo ocurrido y mostró una captura de pantalla de una solicitud de mensaje de la modelo hacia su cuenta. Enseguida la China se sumó a la desmentida, reposteando la captura de su novio y agregando la frase: “Baby, la podrías haber aceptado”.

Sin embargo, a los pocos minutos ambos eliminaron las historias. Así fue como horas más tarde, el jugador subió una foto suya en el campo de juego, luciendo la camiseta del club turco, con estas palabras: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. Además, sumó una referencia al partido correspondiente a esa imagen: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

El comunicado de Icardi surgió como respuesta a una serie de publicaciones que Natasha había realizado horas antes, en las que advertía directamente al deportista de subir el presunto video íntimo. En una historia de Instagram, compartió una imagen y escribió una dedicatoria a la actriz: “¡Para vos, rompe hogares. Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en Pepito? Tú sabes que sí, yo también”, en referencia al cuerpo del futbolista. El mensaje fue acompañado por un fragmento del tema “Bad bitch”, vinculado a Wanda Nara, expareja de Icardi.

image

El supuesto clip causó revuelo entre los usuarios, quienes dejaron una variedad de opiniones y, algunos de ellos, expresaron sus posturas de si se trataba de un material verídico o no. En paralelo, el conductor de LAM (América), Ángel de Brito compartió una serie de comparaciones de los tatuajes de Mauro que se podían apreciar en el video, sembrando más tensión a la trama.

Instantes después, Rey se mostró ante la cámara y anticipó su siguiente movimiento: “Bueno, voy a subir el video. Por favor, pongan grabación de pantalla porque lo voy a tener que bajar”. El mensaje fue directo y generó expectativa entre sus seguidores. En ese mismo clip, reforzó su postura: “¡Yo nunca miento! Siempre dije la verdad en todo, si no no me meto pero para vos, cornuda, me la dedicó. Tengo que cuidar mi crío, wey. Tengo prioridades”.

En medio de su pelea con Mauro Icardi, Natasha Rey advirtió que iba a subir un supuesto video que le mandó el futbolista (Video: Instagram)

Poco después, publicó el video en cuestión. Aunque estaba parcialmente censurado con un emoji, las imágenes generaron repercusión en redes. La modelo escribió sobre el contenido: “Zorra y zorra, tal para cual. Besito, bye”. La exposición continuó con la publicación de una captura de pantalla de un chat privado que, según ella, mantenía con Icardi.

La advertencia había comenzado tiempo antes, luego de que el futbolista negó rotundamente haber tenido un vínculo con ella. En ese momento, Icardi había expresado: “¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajajajaja. Qué raro... porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”. Luego agregó: “Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas. Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. Conmigo no jueguen que los prendo fuego”.

image

A pesar del descargo del jugador, Natasha continuó con sus publicaciones, subiendo la apuesta. En una historia con estética producida y maquillaje prolijo, miró a cámara y escribió: “Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él”. En esa misma foto, sumó un mensaje aún más explícito: “Todo trucho. Lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tu mini pe..., las fotos que me mandaste”.

image

También hizo referencia a las fotos que el futbolista había subido junto a la actriz. “Él subió una foto con ella como para calmarla pero me escribió antes para decirme. ¡No soy amante, wey! Pobre… Él que la hace riendo, llorando la paga va a quedar ahí. Claramente, pero los cuernos los lleva. ¿Seré la única o habrán más modelos?”, planteó, dejando abierta la posibilidad de que pudieran existir más mujeres en una situación similar.

FUENTE: Infobae