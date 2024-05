La confesión de Julieta Poggio sobre su relación con Marcos Ginocchio: "Me enamoré y..."

Y, agregó: “Cada uno es como es. Yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está".

Consultada sobre si Marcos llegó a enamorarse de ella, Julieta respondió: “No, no, no, me parece mucho. La verdad es que fue una historia muy fuerte para los dos. Fue algo re loco que nos pasó a los dos. Salir de la casa, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro, y fue algo súper especial y único. La verdad, tengo los mejores recuerdos”.

Por último, le preguntaron si se enamoró ella, la panelista de Gran Hermano contestó sin vueltas: “Sí, sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. Todo se dio como se tuvo que dar, de verdad. Ya está. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema. Fue más que nada un crecimiento personal el momento que pasé, como valorarme a mí”.