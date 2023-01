Gran Hermano 2022: ¡hay 4 nominados!

3 votos para Alexis (Conejo) y 2 votos para Maxi - Motivos: su venganza contra el Conejo porque habló mal de ella y no le gusta su juego sucio, con respecto a Maxi quiere que vaya a placa porque nunca estuvo ahí.

MAXI

2 votos para Daniela y 1 voto para Ariel - Motivos: porque cree que ambos van a recibir votos e irán aplaca, por ende si él llegaría a estar en placa, podría salvarse de la eliminación.

CAMILA

2 votos para Lucila (la Tora) y 1 voto para Agustín - Motivos: porque siente que Lucila tiene “algo” contra ella y con respecto a Agustín, piensa que la va a votar por ser nueva.

MARCOS

2 votos para Lucila (Tora) y 1 voto para Ariel - Motivos: porque no tiene tanta afinidad con ambos. Con Lucila se lleva bien pero no tiene relación y con Ariel le cayó bien pero siente que le dolería más nominar a otra persona.

ROMINA

2 votos para Agustín y 1 voto para Ariel - Motivos: porque por más que haya reingresado Agustín, no comparte su juego de ensuciar a los compañeros, y con Ariel no tiene tanta afinidad.

AGUSTÍN

2 votos para Alexis (Conejo) y 1 voto para Lucila (Tora) - Motivos: por una cuestión de juego, además inauguró nuevamente la “cazadora” para mover la placa.

ARIEL

2 votos para Agustín y 1 voto para Marcos - Motivos: porque Agustín volvió a entrar después de él y conoce el juego, y a Marcos si bien lo quiere, va a intentar que su segundo voto sea “inofensivo”.

WALTER (ALFA)

2 votos para Ariel y 1 voto para Alexis (Conejo) - Motivos: porque no le gusta la hipocresía de Ariel, siente que está intentando sacar ventaja, y también votó al Conejo porque cree que va a estar mejor afuera junto con Coti.

ALEXIS (CONEJO)

2 votos para Daniela y 1 voto para Camila - Motivos: porque el domingo después de la salida de Coti, se sintió muy mal y lo necesitó mucho a Thiago y lo sintió muy distante, porque cree que él se alejó por manipulación de Daniela. La votó a Camila porque piensa que “es un personaje”, y cree que la puede perjudicar, y sabe mucho más de lo que dice saber.

JULIETA

2 votos para Agustín y 1 voto para Alexis (Conejo) - Motivos: porque el hecho de que haya vuelto con él y le cansa su actitud de que se las sabe todas. Una parte de la personalidad del Conejo es un poco manipulador, y cree que coordinó varias jugadas con ella.

NACHO (líder de la semana)

2 votos para Camila y 1 voto para Agustín - Motivos: porque no tiene afinidad con Camila pero entró última, y también votó a Agustín porque para probarlo porque sabe que él no está en la placa porque es el líder.

THIAGO

2 votos para Alexis (Conejo) y 1 voto para Ariel - Motivos: no tiene nada contra el Conejo, pero lo votó por estrategia y cree que así Daniela no puede entrar a placa, y con Ariel es el que tiene menos afinidad y no se habla tanto con él en la casa.

LUCILA

2 votos para Maxi y 1 voto para Alexis (Conejo) - Motivos: quiere que Maxi vuelva con Tini y por otro lado cree que el Conejo es quien maneja todas las situaciones en la casa.

LA VOTACIÓN FINAL QUEDÓ ASÍ:

Alexis (Conejo): 10 votos Agustín: 8 votos Ariel: 6 votos Lucila (Tora): 5 votos Daniela: 4 votos Maxi: 4 votos Camila: 3 votos Marcos 1: voto

Fuente: Telefe