Flor Burela: la bella y enérgica voz que se abre paso en el folklore sanjuanino

Mechando presentaciones con sesiones virtuales, la joven pocitana siguen disfrutando de su pasión por el canto. Invitada a hablar sus orígenes, Flor expuso: “Mi relación con la música empezó desde muy chica, gracias a mi papá que solía escuchar música, sobre todo folklore. Se me viene siempre ese buen recuerdo de él poniendo en las mañanas de un domingo canciones a todo volumen”.

WhatsApp Image 2024-08-28 at 15.05.29.jpeg Flor Burela, junto al guitarrista Carlos Santana y al percusionista Aldo Abrego.

“Lo que más me gusta de la música son las sensaciones que puede llegar a transmitir. Me emociona e interpela ver lo que yo puedo llegar a transmitir desde la música a la gente que me escucha o se cruce con mí folklore”, agregó con sus 20 jóvenes años muy bien llevados.

La Fiesta del Carneo Español, la Fiesta de Santa Bárbara, la Peña de Gustavo Troncozo, la Fiesta de Santa Rosa en 25 de Mayo y un largo puñado de escenarios han contado con la presencia de Flor Burela, quien es estos tiempos también está dedicando para de sus energías a la creación de más canciones y a su formación vocal propiamente dicha.

Las redes de Flor Burela

Instagram: florburela_

Facebook: Florencia Burela

Youtube: Florencia Burela

“Venimos trabajando con un equipo hermoso en la producción de una serie de canciones de género folclórico. Estamos preparando con mis músicos el nuevo repertorio para los siguientes shows que vienen. También estoy abocada a mis clases de canto con mi profe Claudia Lepe. Con ella trabajamos todo lo que es la salud de mi voz y trabajamos en mis canciones”, comentó Flor quién aún no se animó a confirmar cuándo se podrá escuchar su nuevo material.

Embed - Live Session #1 La Luna. (Cover)

Pero no todo es música en la vida de esta simpática pocitana: “El año que viene voy a empezar la carrera de Fonoaudiología en la Universidad Católica de Cuyo. Por ahora el tiempo que paso fuera de la música lo dedico a hacer pilates y me gusta mucho leer y escribir”.

Para el último, la confesión de su máximo sueño: “Me hace mucha ilusión poder cantar en la plaza próspero Molina de Cosquín”. Solo se puede agregar que va muy bien encaminada para materializarlo en algún momento.