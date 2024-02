Feroz cruce entre Florencia de la V y Pampito

Su jefa le contestó: “Si se muestran juntos en el balcón o en el escenario, habilita que un periodista le pregunte”.

Flor de la V aprovechó esta discusión sobre el Gobierno para cuestionar los enfrentamientos frente al Congreso entre los manifestantes y la policía, mientras se debatía la ley Ómnibus.

La diva afirmó: “Me llama la atención sobre todo lo que pasó miércoles, jueves y viernes con nuestros compañeros de prensa, estaba cubriendo algo que sucedía y los reprimieron con balas de goma, eso habría que preguntarse. Siento que hay un silencio”.

Pampito no pudo contenerse más y le dijo: “¡Pará, pará, Flor, porque no atacaron a los periodistas, no es que le tiraron balas de goma a los periodistas! Cuando se arma una batalla campal de esa manera porque empiezan a tirar piedras, empiezan a reprimir y no sabes quién es quién. Si no queda como que reprimieron a los periodistas porque estaban trabajando, no hicieron eso. No es que reprimieron a los periodistas por hacer su trabajo".

Yanina Latorre apoyó a Pampito y defenestró a Flor de la V

La panelista estrella de LAM expresó: “Flor de la V está desatada. Está dele callar a los compañeros. Como ella es muy K y Pampito no. Es incómodo escucharla. Frena todo”.

Yanina explicó: “No le gusta mucho la bajada cuando no es kirchnerista, no está bueno porque aparte en una época ella era macrista. Muy Pablo Duggan”.