El anuncio de Georgina Rodríguez que preocupa a Cristiano Ronaldo: "Soy..."

Un reality de Georgina Rodríguez y su familia

Con algunas críticas, tal vez por la poca aparición de Cristiano en los capítulos, la primera temporada de “Soy Georgina” fue un éxito. Y es que los fans del astro del fútbol esperaban un poco más sobre su vida, pero en realidad como se titula la serie es su mujer la protagonista de la misma.

Soy Georgina: Temporada 2 (EN ESPAÑOL) | Anuncio del estreno | Netflix

Esa temporada mezclan momentos familiares, laborales e imágenes de cómo la vida de esta joven de 29 años cambió para siempre luego de conocer a CF7 siendo empleada de una tienda Gucci. Si bien para muchos es una vida ostentosa nadie quiso perderse ese primer estreno que contó con seis capítulos.

Estreno de "Soy Georgina"

Una de las novedades, o la que todos sus seguidores esperan ver, es si hay capítulos en su nueva vida en Arabia Saudita. Sin duda, un país donde el lujo los rodea. Y es que el cierre de la primera temporada aún Cristiano con Gio aún no había llegado a Inglaterra en su breve lapso por el Manchester United. Muchos menos sobre su salida y la Copa del Mundo a la cual asistió con sus hijos a acompañar al jugador junto a Portugal.

Lo que si saben sus seguidores es que en este estreno de “Soy Georgina” no faltarán los elegantes look, su llegada a los Grammy Latinos por la alfombra roja, su marcada fuerte personalidad y aún no está confirmado si habrá imágenes sobre la pérdida familiar. Cabe recordar que uno de los mellizos falleció luego de dar a luz y fue Bella Esmeralda la pequeña hija de ambos quien sí sobrevivió.