Así fue el show de Rihanna en el Super Bowl: embarazada y en plataformas

El show de Rihanna duró unos 13 minutos en los que hizo un repaso por algunos de sus éxitos, empezando por Bitch Better Have My Money, siguiendo con Where Have You Been, Only Girl (In the World) y We Found Love.

El público estaba extasiado pero en las redes sociales estallaban los comentarios criticando la performance de la artista originaria de Barbados. “Se mueve como con flojera”, “Qué pasó, no es la Rihanna dinámica que hacía coreografías impresionantes”, “No lo está dando todo en el baile”, “Se ve cansada”, decían algunos de los comentarios.

Otra de las críticas fue hacia su vestuario. Es que Rihanna nos tiene acostumbrados a usar ropa muy reveladora pero esta vez optó por un mameluco rojo y guantes de latex en el mismo tono. Todo tenía su explicación y la íbamos a conocer sobre el final cuando RiRi comenzó a cantar Diamonds. Subida sobre una plataforma que se movía, la cantante bajó suavemente su mameluco y mostró la panza de embarazo avanzado con la que dio un show épico. Revivilo con nosotros.