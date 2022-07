Apareció un hijo no reconocido de Pablo Lescano y le reclama dinero

El reclamo legal en la Justicia se asentó en noviembre de 2021 pero recién ahora se supo que el resultado de ADN demostró que Pablo Lescano tiene un hijo que no reconocía.

Maite Peñorti, panelista de Intrusos, dio más detalles al respecto y reveló datos sobre la complicada historia de vida del chico que ahora es el hijo mayor del rey de la cumbia villera.

“Cuando la mamá del chico se acercó a decirle que tenía un hijo, él se hizo el ADN de manera privada y por fuera de la Justicia.Tras el positivo, pidió la filiación, es decir, reconocerse como padre y ahora lo que están reclamando es la cuota alimentaria de todos esos años”, aseguró Peñorti.

PAblo Lescano.webp Pablo Lescano tiene tres hijos y ahora uno más de 21 años.

Según explicaron, el músico ya había conocido al joven y lo pudo ver en tres oportunidades. Sin embargo, ahora está internado en una clínica de rehabilitación porque tiene serios problemas de adicciones a las drogas. “Él está bien, su mamá lo acompaña muchísimo, pero ella siente que el rechazo afectivo que hubo a lo largo de todos estos años, es lo que lo habría hecho ingresar en las adicciones”, explicó la periodista de espectáculos.

“Cuando Pablo intentó acercarse también tuvo unas recaídas, entonces sentía que era un vínculo que no fluía”, detalló Maite Peñorti. La aparición del hijo no reconocido de Pablo Lescano generó un cimbronazo familiar en la vida del cantante que está casado desde 2008 y tiene tres hijos llamados Bianca, Tomás y Mara. Es más, la mujer de Lescano no estaría de acuerdo en que entablen un vínculo real. “Sí lo reconoció y le dio el apellido, pero ahora, hay un reclamo económico por todos estos años”, cerró.