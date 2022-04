Tras ser acusada de cantar borracha, Dalila rompió el silencio: ¿qué dijo?

En los últimos días se viralizó en las redes sociales un video en el que se ve a Dalila, la cantante cumbiera, cantar en un boliche en aparente estado de ebriedad. Según se puede ver en las imágenes, la diosa de la cumbia apenas se puede mantener en pie y está custodiada por un hombre que la ayuda en todo momento a no perder el equilibrio.

Tras ello, Dalila utilizó sus redes sociales para explicar lo que sucedió y según manifestó en su extenso posteo no había subido al escenario borracha y también se mostró enojada porque se dijo que su hijo estaba en el mismo estado deplorable que ella.

"Recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans publicaron de mí... reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y esta perfecto. Pero que metan cualquiera de mis hijos, eso NO, Eso es de mala persona y estoy hablando claro y bien, a mi publico siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona. Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia", expresó de manera contundente.