Los Simpson, el fenómeno animado que conquista generaciones y ¿predice el futuro?

Sin duda no hay dibujo animado que tenga más vigencia en el tiempo y sigua sumando fanáticos alrededor del mundo que Los Simpson, una caricatura que se emitió por primera vez en 1987 y que tiene su día mundial cada 19 de abril. Controversial, criticado y amado, este producto animado logró captar la atención de más de uno cuando distintos momentos que parecían “una locura” en la serie se veían reflejados en la realidad, años después.

Seguidores, fanáticos e incluso algunos incrédulos han reconocido que Los Simpson tienen la “habilidad” de realizar predicciones en distintos ámbitos, económicos, políticos, incluso hasta les han adjudicado la predicción de la pandemia por coronavirus. Estas son algunas de las predicciones más notorias.

$pringfield (El problema del juego), diciembre 1993

En este episodio de la quinta temporada, un tigre blanco ataca a Gunter y Ernst, dos ilusionistas del casino cuyos personajes fueron basados en los reconocidos cirqueros Siegfried y Roy. Lo curioso es que, diez años después, en un espectáculo de Siegfried y Roy en Las Vegas, Nevada, un tigre blanco, similar al de la caricatura, atacó a Roy Horn, lanzándose a su cuello y arrastrándolo del escenario.

When You Dish Upon A Star (Cuando se anhela una estrella), noviembre de 1998

En este capítulo de la serie se muestra a un edificio con el letrero 20th Century Fox, una división de Walt Disney Co. Lo que parecía una parodia se hizo realidad durante el 20107, cuando Disney anuncio la adquisición de la mayor parte de 21st Century Fox. De alguna manera, la serie predijo que Disney compraría la Fox.

Bart to the future (Bart al futuro), marzo 2000

Sin duda uno de los episodios más comentados en Estados Unidos años después. Sucede que en el mismo puede verse a Lisa logrando ser la primera presidente electa de aquel país, siendo la sucesora del presidente Donald Trump, algo impensado hasta 2016 cuando el empresario millonario logró quedarse con la presidencia.

Marge in Chains (Marge en cadenas), mayo de 1993

Esta “predicción” no se volvió tal hasta 2019-2020, cuando el mundo entero padeció la pandemia del coronavirus. En este capítulo se puede observar como un trabajador asiático se encuentra engripado y estornuda sobre paquetes que llegarán hasta Springfield. Los virus desencadenan un brote de gripe en la ciudad, denominado como “gripe de Osaka”, con características similares a la enfermedad de coronavirus, cuyo origen también fue en un país asiático.

*You Don't Have to Live Like a Referee (No tienes que vivir como árbitro), abril del 2014

Año del mundial. Los Simpson a tono con el evento estrena meses antes de los partidos un capitulo relacionado al evento deportivo, donde lo que parecía ser una parodia más del montón generó escalofríos meses después. En el episodio se puede ver al jugador Il Divo (en alusión al brasileño Neymar) sufrir una lesión en el campo de juego y retirarse en una camilla. En el Mundial, Neymar se perdió las semifinales luego de que el colombiano Camilo Zuñiga le rompiera la tercera vértebra de la columna tras un violento choque. Esta lesión fue casi trágica, ya que, si la pierna del colombiano hubiera impactado unos centímetros más abajo, el jugador hubiera quedado paralítico, según estimaron varios expertos en la época. La similitud de las imágenes habla por si sola.

