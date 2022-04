Ya no es un agrandadito: Rodrigo Noya y su ataque de furia en "El hotel de los famosos"

Rodrigo Noya ya no es un "agrandadyto". Así lo deja ver el actor cada vez que se mete en un escándalo amoroso o que copa las portadas de los diarios del espectáculo por alguna pelea con la madre de su hijo.

Ahora, con un perfil más alejado de la actuación y cerca de lo mediático, aceptó participar en el reality de Papita "El hotel de los famosos". La cuestión es que Rodri no está quedando para nada bien parado en cámara y se muestra agresivo y conflictivo.

Al parecer sus compañeros no se lo bancan y otra vez fue el más votado en el reality para abandonar "El hotel de los famosos".

El ex agrandadyto no se tomó para nada bien esto y amenazó con irse solo. "No pienso hablarle a ninguno, simple. Mucha falsedad, mucho caretaje, estoy podrido. Ninguno tiene huevos parece", les reclamó Rodrigo Noya.

En la casa se armaron dos bandos el de Rodrigo Noya y el del ex futbolista Chanchi Estévez. Los equipos se tiran con de todo y se arman tremendas peleas.

Sin embargo, Rodrigo se tiene bastante confianza y luego de ser votado por casi todos sus compañeros afirmó: "Si no mañana yo me quedo parado en el laberinto y en todos contra todos votémoslo al Chanchi y vamos el Chanchi y yo a la H. A ver qué pasa. Los voy sacando de a uno".

En el equipo de Noya están Walter Queijeiro, Sabrina Carballo y Pato Galván. Del otro lado Chanchi tiene el apoyo de Lissa Vera y Alex Caniggia.

Los famosos ya llevan un mes encerrados y, cual casa de Gran Hermano, los conflictos recién empiezan.