La traición de la esposa de Will Smith: "Nunca quise casarme con él"

La trompada de Will Smith a Chris Rock sigue dando que hablar y sobre todo después de la sanción que le aplicó al actor la Academia de los Premios Óscar. Ahora, salieron a la luz declaraciones de Jada Pinkett que dejan muy mal parado al protagonista de "Soy Leyenda".

La imagen que dio vuelta al mundo.

La entrevista es del año 2018 en que Jada cuenta cómo fue su historia de amor con Will Smith y por qué terminó casada a pesar de que no era su intención.

"Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada", había dicho en esta entrevista Jada Pinkett.

Esta polémica declaración se suma a otra que salió del entorno de la actriz que asegura que no apoyó a su marido tras darle una trompada a Chris Rock, aún sabiendo que lo hacía "para defenderla".

"Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan. Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas. Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró", aseguraron los cercanos a Will y Jada.

De hecho, toda la pelea con el humorista habría desencadenado una crisis matrimonial sin precedentes entre la pareja de Hollywood.

En medio de todo esto, el panorama no es para nada alentador para Will Smith que, debido a la sanción, no podrá participar nunca más de ninguna premiación, ni ganar un Oscar durante 10 años. Además, son varias las cadenas televisivas y de streaming que cancelaron los proyectos que tenían con él para el futuro.