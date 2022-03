Jim Carrey cruzó a Will Smith por la trompada a Chris Rock y no fue para nada amable

Las repercusiones por el golpe de Will Smith a Chris Rock todavía siguen dando vueltas y no se desvanecerán en breve. Los días corren y los espectadores, lejos de olvidarse del tema, siguen aumentando el ruido y en ese contexto es que toma relevancia la figura de Jim Carrey, quien se ha sumado al debate.

Producto del estreno de su nueva película, Jim Carrey fue entrevistado hace algunos días y, por supuesto, no podía dejar de hacer referencia al polémico episodio entre Will Smith y Chris Rock y su reflexión quizás no fue la que se esperaba.

Noticias Relacionadas El pedido de disculpas de Will Smith después del sopapo a Chris Rock

El momento en el que Will Smith golpeó a Chris Rock.

Jim Carrey dijo que, si él fuese Chris Rock, demandaría a Will Smith por $200 millones de dólares, sencillamente porque el video en el que lo somete no se borrará jamás; ni de la web ni de la mente de los espectadores. Además, calificó de "cobardes" a quienes lo aplaudieron cuando subió al escenario a recibir su premio.

“Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”, dijo el actor de comedia claramente desaprobando la violencia y también reflexionó sobre lo desdibujados que quedaron los otros ganadores de la velada por culpa de la trompada.

Jim Carrey.

Finalmente, Jim Carrey aseguró que Will Smith está atravesando un serio inconveniente a nivel psíquico y que el golpe a su colega fue simplemente una manifestación de toda la frustración con la que carga. Realmente las declaraciones del actor fueron fuertes y es probable que tengan muchas repercusiones.