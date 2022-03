¡Demoledor! Habló Chris Rock después de la trompada de Will Smith

No podremos olvidar el bofetón de Will Smith a Chris Rock aunque sucediera algo similar con otros artistas. El actor de "Hombres de Negro" ya pidió disculpas, varios otros rompieron el silencio; pero se esperaba que el principal damnificado también dijera algo al respecto.

El hermetismo de Chris Rock ha sido bastante llamativo, fundamentalmente después de que Will Smith pidiera disculpas públicas y de que La Academia emitiera varios comunicados. Pero evidentemente la situación no se ha podido seguir extendiendo, por mucho que eso quisiera el protagonista de este artículo.

Noticias Relacionadas Jim Carrey cruzó a Will Smith por la trompada a Chris Rock y no fue para nada amable

El segundo posterior de la bofetada de Will Smith a Chris Rock.

El Wilbur Theatre de Boston ha recibido a Chris Rock para una serie de actuaciones con público y en ese contexto el humorista se ha expresado. Rompió el hielo preguntándoles a los presentes "cómo estuvo el fin de semana" y después manifestó que todavía está procesando lo sucedido y que más adelante hablará de eso en un discurso serio y divertido a la vez.

Quienes asistieron a ver la obra del oriundo de Carolina Del sur por el morbo que provocaba su posible respuesta a Will Smith se han encontrado con un paredón inesperado. Chris dijo que no pensaba alterar el monólogo que estaba previsto y que no hablaría más al respecto.

Chris Rock en una imagen de archivo.

E evidente que Chris Rock sigue optando por el silencio, quizás porque está asesorándose con abogados para arremeter con fuerza o bien porque siente que él estuvo más desubicado que Will Smith. De a poco se completa el panorama de declaraciones, pero esperamos que sea más profundo en una próxima oportunidad.