El pedido de disculpas de Will Smith después del sopapo a Chris Rock

Will Smith. Fuente: (Twitter).

Nadie habla de otra cosa. Will Smith golpeó a Chris Rock en medio de la ceremonia de premiación de los Premios Oscar y las repercusiones fueron espectaculares. Por ahora hay quienes discuten sobre los límites del humor, la justificación de la violencia física y muchos otros temas.

Pero más allá de la grieta que se abrió y en la que de un lado quedó Will Smith y del otro Chris Rock, el actor afroamericano ha reflexionado y le ha pedido disculpas a su colega mediante un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

El pedido de disculpas de Will Smith a Chris Rock.

Will Smith dijo que reaccionó emocionalmente por un chiste que lo molestó y reconoció que su reacción no es justificable desde ningún punto de vista. Además le pidió disculpas públicas a Chris Rock y dijo que sus acciones no son "indicativas del hombre que quiere ser".

Por supuesto, el posteo enseguida llegó a usuarios de todo el mundo y la discusión volvió a intensificarse, alimentada por quienes consideran que es el humorista quien debió pedir disculpas y no Jada Jada Pinkett.

Segunda parte del pedido de disculpas de Will Smith.

Definitivamente, la del domingo fue la edición más escandalosa de los Premios Oscar y no hay nadie que lo niegue. Will Smith sin querer puso sobre el tapete varios temas controversiales y está claro que todavía queda mucha tela por cortar.