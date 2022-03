La China Suárez, se busca: ¿Vicuña le hizo un préstamo de 100 mil dólares que nunca devolvió?

En LAM Yanina Latorre dio a conocer un dato que no muchos conocían acerca de un supuesto préstamo que Benjamín Vicuña le habría hecho a la China Suárez por un monto impensado, y que ella no le habría devuelto si no que además cortó contacto con el chileno desde entonces.

En ese sentido, Latorre dijo que “la China Suárez, a tres días de escriturar la casa, le comunicó a Benjamín Vicuña que no lo quería más. Ya le venía metiendo los cuernos con un actor, uno mejor que Vicuña. Antes había estado con uno que es casado, y sigue casado”, señaló Latorre.

Felices, otra época.

“Ella le pidió a él prestados ad referéndum 100 mil dólares. Ella tiene un departamento y le dijo que cuando lo vendiera se los devolvía. Este hombre le dio los 100 mil dólares, que ella gastó en la reforma la casa”, explicó la panelista.

Latorre contó que la China vendió el departamento y jamás le devolvió la plata. "No le contesta los mensajes; y tampoco le contesta los mensajes al propio abogado”, dijo Yanina. “Al principio había buena relación, pero ahora hay relaciones cortadas y hablan por medio de una niñera porque ella está ofendida”, agregó.