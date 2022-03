¡Fuerza!: dieron a conocer nuevos detalles sobre el estado de salud de Lía Crucet

Sin dudas la salud de Lía Crucet encendió las alarmas de sus seguidores. El año pasado se conoció que estaba muy enferma y eso generó preocupación en quienes siguen su camino. De a poco su familia reveló cómo se encontraba y ahora Tony Salatino, su esposo, dio más detalles.

Es así que Tony dialogó con "El Run Run del Espectáculo" que se emite por Crónica HD. Dijo que la cantante está bien y sigue igual: "es una bendición, según me dijo el psiquiatra. Yo le dije: '¿Cómo me decís eso y estás contento?' y me dijo: 'Esta es una enfermedad que día a día se va perjudicando más todavía'"

El último posteo de la artista en su cuenta de Instagram.

Esas palabras sin dudas llevan tranquilidad a quienes la extrañan. "Gracias a Dios la estamos llevando bien, ella conoce a todos, está tranquila, está bien atendida", continuó diciendo. Y agregó que se encuentra acompañada de su hijo. De esta forma desmintió los rumores que aseguraban que ella estaba peor de lo que se conocía.