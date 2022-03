Otro escándalo para la China Suárez: su madre y padrastro, denunciados por una brutal agresión

Un joven identificado como Jonatan Alonso denunció a Miguel Gilardoni, padrastro de la China Suárez, y a su madre, Marcela Riveiro, por las agresiones verbales y físicas que recibió. En las últimas horas mostraron el video del ataque.

LAM difundió este último viernes el video en el que se observa cómo el padrastro de la actriz argentina ataca con un palo de golf a Alonso, dueño de una empresa de seguridad y quien está cargo de la seguridad del barrio en el que habitan.

Andrea Taboada mostró la denuncia contra Gilardoni y explicó que: "Al padrastro de la China los acusa de ruidos muy molestos en la casa (en La Horqueta, San Isidro), de música y hacer fiestas a altas horas de la noche en días de semana y horas inusuales”. Los guardias de seguridad decidieron filmar el incidente que aseguran, viven a diario con el padrastro de la China así como son su madre.

Luego de que se hiciera público el video, la víctima relató lo que vivió con la madre de la China y su actual pareja. “Las fiestas clandestinas comenzaron desde antes de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba paranoico con el tema del coronavirus aflojó, pero en diciembre del 2020 y en enero del 2021 comenzó de nuevo y la gente me llamaba para que haga algo porque la policía no hacía nada”, dijo.

Y agregó: “Él chapeaba con que tenía un hijo que trabajaba en la Municipalidad, y si no salía su señora y decía que estaba la hija con amigas. Este hombre, en la discusión me dijo ‘¿la querés seguir?’, mirá que te rompo la cabeza. No sabía si estaba drogado o qué. Me hirió las dos piernas con un palo de golf. Yo tenía miedo”.