¡La que faltaba!: ahora Santi Maratea pide donaciones para la guerra de Rusia

Después del escándalo que se desató con la colecta para mitigar los incendios en Corrientes, Santi Maratea redobla la apuesta y ahora apunta a juntar donativos para socorrer a las víctimas de los bombardeos de Rusia.

El propio Santi Maratea fue quien planteó el tema en sus redes sociales y contó que alguien de la Embajada de Ucrania lo llamó para solicitarle ayuda. Pero esta vez no es dinero lo que se necesita, sino alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad que se enviarán en un vuelo sanitario.

Santi Maratea anuncia que los ucranianos podrían ser los destinatarios de su próxima campaña solidaria.

Vía: Instagram pic.twitter.com/tBYf8Xa1wa — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 18, 2022

En un primer momento, el influencer se encontraba en una encrucijada porque siente que, al meterse en este tema, debería tener una posición política formada sobre quién es el bueno y quién el malo. Sin embargo, sus seguidores lo animaron a iniciar la convocatoria sin necesidad de dar explicaciones.

El avión en cuestión saldría este domingo con destino a Polonia y por eso es que esta vez no habrá colecta de dinero, ya que no habrá tiempo para hacer las compras necesarias. “Yo también me reía, me parecía absurdo. ¿Qué puedo hacer yo con la situación que está atravesando Ucrania?”, decía Santi Maratea en tono de humor pero quizás en breve ese absurdo se haga realidad.

Santi Maratea anuncia que los ucranianos podrían ser los destinatarios de su próxima campaña solidaria.

Vía: Instagram pic.twitter.com/yTSuu4mlTg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 18, 2022

Por supuesto, esta vez Santi Maratea tampoco podrá librarse de las opiniones de sus detractores. En breve aparecerán quienes consideran que, antes de ayudar a los ucranianos debería ayudar a más argentinos; pero ya sabemos que no le interesa demasiado lo que piensen de él.