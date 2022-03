Momo mandó al frente a Jimena Barón con una picante pregunta

La vida le sonríe a Jimena Barón después de muchos años de inestabilidad. Ella misma ha contado en varias oportunidades lo mucho que le cuesta conseguir una relación duradera, pero quizás las cosas empezaron a cambiar para bien.

Matías Palleiro es el hombre que ahora acompaña a Jimena Barón y todo parece indicar que el noviazgo va viento en popa. Sin embargo, hay un factor que la influencer no puede controlar demasiado. Estamos hablando de Momo, su hijo, un niño que ya se ha ganado todo el amor de los seguidores de su mamá.

Jimena Barón y Momo en el día del cumpleaños de él.

La exmujer de Daniel Osvaldo relató en sus redes sociales que Momo le recordó la época en la que intentaba conseguir citas y lo hizo delante de Matías ¡Un indiscreto total! Jimena se refirió a él como "boicoteador" y, por supuesto, el Tweet enseguida se llenó de actividad.

No sabemos qué contestó Jimena Barón en esa circunstancia para salir del paso, pero es muy probable que apelara a su gran sentido del humor. De todos modos, Matías Palleiro no ha nacido ayer y no debe molestarle el pasado intrépido de su chica.

El tweet de Jimena Barón en relación a la indiscreción de Momo.

¿Te acordás de la app que tenías para conseguir novio?'... Pregunta hijo boicoteador de vínculos delante de vínculo", dijo exactamente Jimena Barón en Twitter y enseguida también comenzaron las preguntas en relación a por qué se refiere a Matías como a su "vínculo". Preguntas hay muchas, pero la felicidad es evidente.