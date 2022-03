Paulo Londra, ¿cada vez más inminente su regreso?: mirá el enigmático mensaje que posteó

Paulo Londra, el cantautor argentino oriundo de Córdoba, está cada vez más cerca de volver a la creación de canciones. O al menos es lo que se interpreta por el enigmático ‘tuit’ que hizo en Twitter hace unas horas.

“No puedo explicar lo difícil que fue, las noches que no dormí, la tristeza encima” empezó diciendo su mensaje el trapero. Cabe destacar que él tiene un ‘bozal legal’ hace años y esto no le permite crear canciones -que se den a conocer-.

El tema llegó a tal extremo que el cordobés tuvo que pedirles a sus fans que no lo escuchen por las diferentes plataformas, porque no iba a ver un peso de las ganancias. La productora lo engañó, le hizo firmar un contrato donde -en ese tiempo- el cantante no leyó. Los problemas empezaron poco a poco, se intentó desligar y tuvo encuentros gravísimos que llegaron a juicio.

Pero una pequeña luz de esperanza apareció y tras un largo camino de lucha con abogados, fiscales y jueces en el medio, al parecer (y todo indica) que Paulo Londra volverá a cantar. Su tuit lo terminó con esta frase: “Pero hoy estoy feliz y agradezco cada chance”.

Mirá lo que escribió en Twitter: