La China Suárez y Benjamín Vicuña fueron descubiertos juntos

No importa cuánto tiempo haya pasado desde que rompieron, la China Suárez y Benjamín Vicuña siempre son tendencia, quizás por lo mucho que nos cuesta creer la apertura mental con la que encaran sus relaciones. Y, en ese sentido, no dejan de aportar material para el debate.

Tanto Benjamín Vicuña como la China Suárez, se desenvuelven como peces en el agua en el espacio digital y, aunque a ella en un principio le costaba mostrar a sus hijos en redes sociales; todo parece indicar que ese es un dilema que ya superó; pues de lo contrario, no permitiría que su exmarido lo hiciera y es eso justamente lo que sucedió hace algunas horas.

Noticias Relacionadas El talento oculto de la China Suárez que sorprende en las redes

La foto que compartió Benjamín Vicuña con su hijo Amancio.

En plan “padre ejemplar”, el chileno colgó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con su hijo Amancio, fruto de su relación con la protagonista de “El Hilo Rojo”. Pero no fue eso lo que más sorprendió, sino que de fondo aparece una mujer que, al menos a simple vista, parece ser la China Suárez.

“@chusmeteando”, una cuenta de Instagram que se dedica a poner el ojo en los detalles de la vida de las celebrities, es quien ha hecho saltar las alarmas; pero por supuesto, hasta ahora ni la China Suárez ni Benjamín Vicuña han afirmado o negado que efectivamente estuvieron juntos en una cita que, de haber ocurrido, solo tuvo a sus hijos como motivadores.

La imagen en la que "@chusmeteando" descubrió a la China Suárez.

Si la reunión efectivamente existió, entonces contamos con una prueba más que demuestra que sí es posible ser amigo de las exparejas. La China Suárez y Benjamín Vicuña son el ejemplo perfecto de que la cordialidad luego del romance no es una utopía siempre y cuando las dos partes estén interesadas en no arruinar todo aquello que alguna vez los unió. Hoy ambos ya están ilusionados con nuevos personajes ocupando sus corazones, pero eso no quiere decir que hayan dejado de quererse.