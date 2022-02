Fede Bal se pasó de vivo y quiso seducir a una competidora: ¿qué pasó?

Fede Bal está pasando por un gran momento en su conducción de 100 argentinos dicen. Sin embargo, en las últimas horas fue protagonista de un momento incómodo en el cual intentó seducir a una participante que lo ignoró por completo.

Despidiendo a un equipo perdedor, conformado por cuatro mujeres, Fede Bal procedió a decir lo siguiente: "Chicas, Magallanes, me encantó conocerlas. Paulina, si no estabas en pareja, te daba mi teléfono. ¡Uy, qué bien quedé! ¿O no? Te daba el mío porque es mucha invasión pedirte el tuyo".

"Dejo mi teléfono ahí y hagan lo que quieran", agregó Fede Bal, que sólo recibió silencio por parte de Paulina y un consejo de parte de una de las participantes sugiriéndole que le dé su número a otra integrante del equipo.