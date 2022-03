Santi Maratea reveló que una bailarina lo convenció para que ayude en Corrientes: ¿quién es?

Santi Maratea dio a conocer que una conocida bailarina hizo que tomara dimensión de la catástrofe que vivían los correntinos por los incendios y decidiera llamar a sus millones de seguidores para que donen en esa causa. El influencer se expresó sobre sus proyectos solidarios y cómo comenzó esta iniciativa.

"Me acuerdo que le dije a mis amigos que sentía como una presión que todo el mundo me estaba pidiendo que ayude a Corrientes. Y dije "voy a ver qué hago" pero tampoco tenía tanto tiempo para pensar en esta situación", comenzó el actor en alusión a cuán cargada estaba su agenda cuando los incendios azotaban gran parte de la superficie correntina.

Lourdes Sánchez

Acto seguido, Maratea dio a conocer que Lourdes Sánchez fue quien lo hizo abrir los ojos y darse cuenta de que no podía mirar para otro lado. "Me manda un audio Lourdes Sánchez llorando en el que decía, Santi, por favor ayuda a mi provincia y dije bueno listo. Me fui a mi casa y sentía que tenía mucha energía para arrancar", soltó la celebridad de redes en diálogo con Flor de la V en su ciclo de televisión.