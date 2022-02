Una ex Bake Off, indignada porque le cobraron 2 mil pesos un sánguche de milanesa. Fuente: (Tiempo de San Juan).

Palermo es el barrio de las tendencias en Buenos Aires y algunos consumidores empedernidos no pueden resistirse. Paula “Pawsi” Paternoster, exparticipante de Bake Off, fue a uno de los bares de moda y la experiencia no tuvo nada que ver con el disfrute.

Paula Paternoster relató en su cuenta de Twitter la experiencia para el olvido e inmediatamente su intervención se hizo viral. Y es que quien fue aspirante a ganar el premio de Bake Off pagó 2 mil pesos por un sánguche de milanesa que ni siquiera quería comer.

El sánguche de milanesa que no dejó satisfecha a la exconcursante de Bake Off.

El bar en cuestión está ambientado como un subte de la ciudad de Nueva York y, como está de moda, la muchacha esperaba que la iba a pasar espectacular. Sin embargo, lo que ella quería comer la moza no lo recomendaba, y terminó aceptando la sugerencia: el fatal sánguche de milanesa que aparentemente no era tan rico ni tan grande como para valer lo que valía.

Beto, el del kiosko del secundario, los hacía mejor.

“Todavía nos estamos recuperando financieramente de la vez que fuimos al bar ambientado como metro de Nueva York y nos cobraron un sánguche de milanesa (que ni siquiera quería) 2 lucas", comenzó diciendo Paula Paternoster en tono tragicómico y fue entonces que acaparó todas las miradas.

Paula Paternoster antes de entrar al bar de la discordia.

La concursante de Bake Off terminó su posteo con una recomendación para que sus seguidores no pasen por lo mismo que ella: "pidan un trago entre 2, sáquense fotos para el Instagram y váyanse", dijo y seguro muchos le harán caso.