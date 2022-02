Dalma Maradona estalla por un comentario que le hicieron sobre su hija

La exposición a niveles extremos es algo a lo que Dalma Maradona está acostumbrada desde niña gracias a ser parte de una de las familias más famosas del país. Sin embargo, puede que todavía no termine de acostumbrarse.

Como Dalma Maradona conoce en carne propia lo que significa ser famosa desde siempre, cuando nació su hija Roma decidió que no mostraría su rostro en redes sociales para preservarla y, en todo caso, esperar a que la pequeña decida si quiere o no ser conocida.

El ácido intercambio entre Dalma Maradona y una seguidora.

Pero parece que a los seguidores de la actriz esa decisión no les gusta nada. Tal es así que una seguidora la increpó en redes y le preguntó si iniciaría acciones legales contra los niños que vieron a su hija en una plaza de juegos. Tajante, Dalma Maradona catalogó el comentario como "un capítulo más de la estupidez humana".

En adjunto puede apreciarse la imagen del comentario porque la propia hija del futbolista quiso que todo el mundo supiera a qué se enfrenta diariamente. Todo comenzó porque Roma coincidió en un espacio público con otros niños y allí su madre no pudo taparle la cara.

Dalma Maradona y su hija Roma en una imagen de archivo,

No es la primera vez que Dalma Maradona recibe críticas por su actitud y tampoco es la primera famosa que decide que el rostro de sus hijos no se conozcan públicamente. Su única intención es cuidarla, pero ya vemos que no es gratis.