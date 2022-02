Ingrid Grudke cambia de profesión y el nuevo proyecto casi que da risa

La crisis pega fuerte y, aunque los efectos no son los mismos en los ricos que en los pobres, todos los estratos sociales sienten el impacto. La búsqueda de nuevas fuentes de ingreso o el "reinventarse" parece ser la moneda corriente de estos tiempos e Ingrid Grudke no es la excepción.

Hace algunos meses Ingrid Grudke sorprendió al dejar la pasarela de alta costura para dedicarse al culturismo físico y, por supuesto, le fue fantástico. Sin embargo, parece que esa actividad no es tan rentable como necesita y por eso ha dado un giro trascendental.

Ingrid Grudke y su marido en una imagen de archivo.

Ingrid Grudke está probando suerte como heladera en Misiones con una franquicia que, aparentemente, es un éxito. Fue ella misma quien contó su nuevo proyecto en diálogo con Radio Mitre y manifestó que se trata de una sociedad con su pareja.

Quizás lo más sorprendente de todo no es el cambio de perfil profesional de quien fue íntima amiga de Jorge Ibáñez, sino que ella misma está en el local muchas veces acompañando a los empleados y asegurándose de que todos se sientan a gusto para que el servicio sea de excelencia.

Ingrid Grudke.

"Yo siempre me desafío y me genera mucha adrenalina" dijo Ingrid Grudke y, para los que no la crean idónea en la materia, aseguró que le está sirviendo mucho el hecho de haber cursado el secundario en un colegio con orientación en perito mercantil para ahora no estar tan perdida con los números. ¡Que sigan los éxitos!