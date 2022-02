Las primeras imágenes de Vero Lozano en silla de ruedas tras caer de 7 metros de altura

No importa cuántas buenas intenciones le pongamos, algunas veces, los mejores planes pueden arruinarse y Vero Lozano lo está sintiendo en carne propia. Sus paradisíacas vacaciones en Aspen se han convertido en un drama, pero no hay mal que por bien no venga.

La semana pasada se conoció la noticia de que Vero Lozano sufrió un accidente en la nieve que derivó en una hospitalización de urgencia y, con el correr de los días, supimos que va a necesitar cirugía.

Vero Lozano en una imagen de su cuenta de Instagram.

La periodista ha decidido no regresar al país y ha compartido las primeras fotografías de lo que está siendo su reposo mientras espera el momento de entrar al quirófano. Está con los dos tobillos enyesados y sin poder moverse, de modo que no hace más que leer o mirar por la ventana.

Aparentemente la situación no es sencilla para la actriz y por eso tuvo que acceder a realizarse la cirugía en aquellas latitudes. Pero es probable que, luego de la operación, regrese para hacer aquí el trabajo de rehabilitación.

Vero Lozano, en reposo y disfrutando de la vista en sus vacaciones frustradas.

Las postales humorísticas son la constante en el perfil oficial de Vero Lozano y este contratiempo no ha afectado esa tendencia. Evidentemente los calmantes están surtiendo efecto, pues de lo contrario, ni el humor más picante podría con semejante drama.