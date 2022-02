Acaramelados: Pampita y Roberto García Moritán, a puro mimo en Punta Cana

El canje de productos y servicios de lujo es un lujo (valga la redundancia) que solo los famosos de primer nivel pueden darse y Pampita, por supuesto, pertenece a ese pequeño grupo de privilegiados. En Punta Cana está pasando la temporada y, así como no falta el placer, tampoco falta el amor gracias a que Roberto García Moritán la acompaña.

Pampita no está escatimando en experiencias en este retiro y aunque no podemos saber qué actividades paga y cuáles están incluidas en la gratuidad por publicidad, está claro que no va a poder superar este viaje por mucho tiempo, quizás porque se trata de un retiro familiar y también de una escapada romántica.

Roberto García Moritán y Pampita de paseo en barco.

En adjunto pueden apreciarse dos fotografías que colgó la actriz y conductora en su cuenta oficial de Instagram en las que también aparece Roberto García Moritán. En un paseo en barco con vistas espectaculares, el matrimonio disfrutaba de todo lo que han conseguido luego de bastante tiempo de inestabilidad.

La sonrisa de oreja a oreja de Pampita es la prueba perfecta de cuán bien la está pasando. Hasta ahora no ha sufrido ningún contratiempo y todo parece ser disfrute, desde que se levanta hasta que se va a acostar en alguna de las habitaciones de lujo del Gran Palladium Punta Cana Resort & Spa.

Otra de las postales románticas de Roberto García Moritán y Pampita.

¿Será que Pampita ya está próxima a armar la valija para retomar la rutina? Por ahora, no parece que el regreso esté cerca, pero resulta insólito que ella y Roberto García Moritán puedan disfrutar de tanto tiempo libre, ¿o será que también hacen “home office"? Puede que él sí, pero lo que está claro es que la pareja sigue tan enamorada como cuando recién se conocieron.