Con esta foto que se viralizó de Abel Pintos, sus seguidores lo criticaron sin piedad

Sin dudas, Abel Pintos es uno de los artistas más queridos y escuchados en todo el país, situación que se ve reflejada en sus presentaciones en vivo y la cantidad de seguidores que tiene en sus redes. Aunque muchas veces todo es elogio, una de sus últimas publicaciones le valió ser un blanco de críticas.

En Instagram, el cantante publicó una secuencia de imágenes que sacó su esposa Mora Calabrese, donde se lo observa leyendo un libro mientras se fuma un habano, mientras descansaba en la intimidad de su hogar. Más allá de que se lo ve muy relajado, a muchos usuarios no les gustó nada lo que veían y cuestionaron sin piedad su accionar: "Cuidá los pulmones, flaquito. Cigarro no", dijo uno.

Y en la misma línea recibió cientos de comentarios: "Por más habano que sea no deja de ser un mal ejemplo", "No me gusta que fume. Además, es perjudicial para la salud, no me defraudes", dijeron otros. Mirá las imágenes de la polémica.

(Fuente: Diario Show)