¡Bomba bomba!: ¿Pampita y su marido, al borde del divorcio por esta tremenda foto?

Según contaron periodistas del mundo del espectáculo, Pampita y su marido, Roberto García Moritán, estarían atravesando una crisis luego de que apareciera una imagen donde la modelo se ve haciendo "cuernitos" sobre el hombro de su pareja.

De acuerdo a lo que dijeron en el programa "Enfrentados", que se emite por América TV, el periodista Juan Etchegoyen relató que hubo una tremenda discusión en la pareja por esta foto que se dio en el cumpleaños de la modelo.

Esta es la imagen que circula desde hace horas en las redes sociales. Se ve a Pampita besando a su esposo, mientras apoya una de sus manos – rodeando su cuello-, en uno de sus hombros. Lo llamativo de la foto es el gesto que Pampita con su mano. Su dedo medio y anular aparecen flexionados configurando los clásicos “cuernitos” con sus dedos índice y meñique.

Desde la ciencia de la comunicación no verbal podríamos decir que estamos ante un fenómeno conocido como “fuga emblemática”. Los gestos “emblemáticos” son aquellos gestos que no necesitan interpretación ya que en un contexto geográfico e histórico determinado poseen significados construidos socialmente. Por ejemplo, el dedo pulgar elevado para decir que “todo está bien”, el dedo índice perpendicular a los labios para pedir silencio, etc. Y hablamos de “fuga” refiriéndonos a los gestos significativos, realizados inconscientemente. La pregunta es ¿Qué significado tiene el gesto de los “cuernitos” en nuestro contexto que es lógicamente, también el de Pampita?

Entre los más conocidos podríamos mencionar:

1) Conjuro contra la mala suerte. Algunos jugadores de diversas disciplinas deportivas en occidente suelen hacerlo al entrar a la cancha para contrarrestar la “mufa” o mala suerte, incluso la “mala onda” de quienes desean su fracaso.

2) La infidelidad. Este significado es muy popular al punto de referirse a “los cuernos” como la infidelidad consumada o bien señalando a los “cornudos” como las víctimas de la infidelidad, sin importar su género.

(Fuente: Minuto Uno)