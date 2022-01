El estremecedor relato de Soledad Aquino sobre Santiago, el bebé que perdieron con Marcelo Tinelli

Soledad Aquino pasó por un 2021 muy doloroso en el que estuvo ocho meses internada tras ser diagnosticada en marzo con cirrosis hepática y úlcera de duodeno, una condición que solo la llegada de un trasplante podía salvarla. La mamá de Cande y Mica Tinelli pasó de estar en lista de espera de un órgano y donante a ser trasplantada de hígado. Su cirugía, que duró nueve horas, se complicó y sufrió dos paros cardíacos salvándose de milagro.

Por suerte todo salió bien, logró volver a su casa tras estar al borde de la muerte. Ya recuperada, Soledad Aquino habló del milagro que significa seguir viva:

Tras una impactante y reveladora historia contada en una entrevista exclusiva para la revista Hola, Aquino aprovechó para explicar cómo comenzaron sus problemas de hígado. La exmodelo habló por primera vez del hijo que perdió con Marcelo Tinelli cuando ya tenía más de ocho meses de gestación.

“A los 24 años perdí mi primer hijo con Marcelo, Santiago, a los ocho meses y 20 días de embarazo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta”, comenzó el relato la primera mujer del conductor. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió. En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida”