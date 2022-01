Tensión, escándalo en Masterchef Celebrity: la Tigresa le 'pegó' a Juariu

Después de regresar a Masterchef Celebrity, la influencer salteña y la boxeadora formoseña se cruzaron de manera inesperada por una disputa que habría comenzado al inicio de la temporada y, en ese idea y vuelta, la campeona del mundo aprovechó la oportunidad para 'pegarle' duro.

En la Gala de Regreso, Marcela 'Tigresa' Acuña apuntó contra Juariu luego de que esta la acusara de haberla calificado de 'mala leche'. fue por ello que Acuña le aclaró: “Dije que en momentos se quiere hacer la chistosa, y no es chistosa. Mirá el programa, mi amor”.

Ese momento de tensión-escándalo fue propiciado por Robertitu Funes, quien contó los detalles de una charla que mantuvo con la ex boxeadora. Uno de los jurados, Germán Martitegui, encontró el hueco para recriminarle a la deportistas por lo que habló de él en esa oportunidad. “De mí dijiste que te daban ganas de cag...a trompadas” y por eso la 'Tigresa' le respondió: “Yo salí muy angustiada, Germán, entendeme. Me fui a descargar”.

Por su parte, la instagramer que observó el intercambio fue consultada por el conductor Santiago Del Moro sobre qué pensaba de los dichos de Acuña y cotestó: “No me gustó nada porque a mí me dijo en persona otra cosa, y no me gusta cuando me dicen una cosa y después otra. Yo la re banco a la Tigresa, pero bueno...”.

Sin embargo, sobre el final del programa, las dos mujeres pudieron limar asperezas. Luego de que el jurado les diera sus devoluciones, Santiago las invitó a pasar al frente. “Hablé con cada una y estaban enojadas, y me parece que son dos mujeres muy valiosas, cada una en lo suyo...Agárrense de la mano y se van juntas para allá, un abrazo”, las instó. Y eso dio pie a que ambas se fundieran en un fraternal abrazo.

“Tengo que decir otra cosa, porque ella después de ese encuentro, hemos hablado...No se dio, pero me ha dado muchos consejos cuando estábamos cocinando y me dio mucho aliento cuando me fui”, reconoció la deportista. A lo que Juariu aportó: “Sí, por eso me sorprendí, , pero yo le tengo mucho respeto y admiración”. “Y yo te respeto también, Juariu, y vos lo sabés”, cerro la Tigresa para sellar la paz.

Fuente: Teleshow