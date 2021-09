¿Todo por los canjes?: la ex pareja del novio de Nicole Neumann, furiosa con la modelo

El trío escandaloso que hubo desde el día uno entre Juan Manuel Urcera, Nicole Neumann y Micaela Álvarez Cuesta, tiene un nuevo capítulo que llega desde San Martín de los Andes.

La ex del piloto dijo en un mensaje, que reprodujeron en Intrusos, que "nosotros nos vamos a cruzar muchísimas veces porque estamos haciendo los mismos circuitos que hacíamos cuando estábamos juntos. Aparte, él es de Neuquén, yo soy de Neuquén. Cuando venga con Nicole, nos vamos a cruzar”.

Desde Instagram, Cuesta se defendió de los agravios que apuntaban a que ella había ido a Chapelco sabiendo que estaba Juan Manuel y además, por otro lado, le dijeron que le copiaba el look a Nicole.

“Estoy un poco caliente, bastante", inició. "Unos chicos de San Martín me pidieron que suba unas historias para promocionar un local y una persona no muy agradable hizo que bajara la historia porque ella después tuvo canje en el local", contó.

"Me parece nefasto, de muy mal gusto, de muy mala leche pidió que me bajaran, que bajaran mis publicaciones. Eso no se hace, me parece nefasto", insistió Álvarez Cuesta.

(Fuente: Ratingero)